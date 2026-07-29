बारिश में धुंधले कांच और कीचड़ से ड्राइविंग में हो रही है परेशानी? सफर आसान और सुरक्षित बनाने के लिए गाड़ी में लगवाएं ये एक्सेसरीज

Best Monsoon car Accessories: बारिश के मौसम में अक्सर कार और बाइक चलाने वाले लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है. तेज बारिश होने पर अक्सर रास्तों पर कीचड़ और जलभराव होने लगता है. इससे रास्ते में चलने वाले लोगों की कार पर कीचड़ आने के साथ ही कांच पर पानी के छीटे आने लगते हैं, जिससे कहीं न कहीं कार की विजिबिलिटी पर भी असर पड़ता है. इससे न केवल गाड़ी की चमक फीकी पड़ती है, बल्कि विजिबिलिटी खराब होने के कारण हादसे का जोखिम भी बढ़ जाता है. खासकर जब विंडशील्ड पर लगातार पानी की बूंदें गिरती रहें या अंदर की तरफ शीशों पर धुंध जम जाए, तब कार चलाना काफी मुश्किल हो जाता है.

इसके अलावा आगे चल रही गाड़ियों से उछलने वाला कीचड़ भी कई बार विंडशील्ड को गंदा कर देता है, जिससे सड़क साफ दिखाई नहीं देती है. चलिए कुछ ऐसी एक्सेसरीज के बारे में जानते हैं, जो कीचड़ और धुंधले कांच की समस्या से राहत दिलाती है.

1. कार वाइपर डिटर्जेंट टैबलेट

अगर आप बारिश के मौसम में कार चलाते हैं और ऐसे में गाड़ी के शीशों पर कीचड़ और कांच धुंधले होने की समस्या का सामना करते हैं तो ऐसे में कार वाइपर डिटर्जेंट टैबलेट आपके काफी काम आ सकता है. इसका इस्तेमाल करने से विंडशील्ड साफ दिखाई देती है. इसके लिए आप वाइपर वॉटर टैंक में डिटर्जेंट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे शीशे पर जमी गंदगी और धूल आसानी से हटती है और आपको शीशे पर साफ दिखाई देता है.

2. Anti Fog Spray

बारिश के दौरान गाड़ी चलाने पर अगर कीचड़ की समस्या से परेशानी होती है तो ऐसे में आप एंटी फॉग स्प्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इस मौसम में कार के अंदर और बाहर के तापमान में अंतर होने के कारण शीशों पर धुंध जम जाती है. इससे सामने का रास्ता साफ दिखाई नहीं देता और दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है. इसका इस्तेमाल करने से आपको बार-बार कपड़े से शीशा साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है साथ ही साथ लंबे सफर में ड्राइविंग ज्यादा आरामदायक हो जाती है.

3. Rain Repellent Glass Coating

अगर आप इस तरह की समस्या का सामना करते हैं, जिससे विजिबिलिटी काफी लो हो जाती है तो ऐसे में Rain Repellent Glass Coating का इस्तेमाल करना काफी लाभकारी हो सकता है. दरअसल, यह एक खास तरह की कोटिंग होती है, जो कार के शीशों पर पानी को टिकने नहीं देती है. पानी की बूंदें छोटे-छोटे मोतियों की तरह बनकर तेजी से नीचे फिसल जाती हैं. इसे लगाने से वाइपर पर आपकी निर्भरता कम हो जाती है.