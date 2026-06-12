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पेट्रोल के बढ़ते दामों से हैं परेशान? फिर भी लेना चाहते हैं 7 सीटर SUV कार, ये कारें देंगी जबरदस्त माइलेज, बजट में भी बैठेंगी फिट

कई लोग बड़ी 7-सीटर कार खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर रहता है कि कहीं ईंधन का खर्च बजट पर भारी न पड़ जाए. इसलिए हम आपको कुछ बेहतरीन 7 सीटर कारों के बारे में बताएंगे, जो काफी अच्छी माइलेज देती हों.

By: Kunal Mishra | Published: June 12, 2026 5:18:41 PM IST

पेट्रोल के बढ़ते दामों से हैं परेशान? फिर भी लेना चाहते हैं 7 सीटर SUV कार, ये कारें देंगी जबरदस्त माइलेज, बजट में भी बैठेंगी फिट


best 7 seater suv cars: भारत में सेडान कारों के साथ-साथ 7-सीटर कारों की मांग भी लगातार बढ़ रही है. बड़ी फैमिली वाले लोग अक्सर लंबी रोड ट्रिप के लिए 7 सीटर एसयूवी कार लेना पसंद करते हैं. आज के समय में 7-सीटर SUV और MPV कारें लोगों की पहली पसंद बनती जा रही हैं. इन कारों में ज्यादा सीटिंग स्पेस, आरामदायक केबिन और बेहतर लगेज कैपेसिटी मिलती है, जिससे सफर आसान और सुविधाजनक बन जाता है. हालांकि, पिछले कुछ सालों में पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. लेकिन, बावजूद लोगों में 7 सीटर एसयूवी कारों की डिमांड बढ़ रही है.

कई लोग बड़ी 7-सीटर कार खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर रहता है कि कहीं ईंधन का खर्च बजट पर भारी न पड़ जाए. इसलिए हम आपको कुछ बेहतरीन 7 सीटर कारों के बारे में बताएंगे, जो काफी अच्छी माइलेज देती हों. 

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1. Maruti Suzuki Ertiga

मारुति सुजुकी अर्टिगा भारतीय बाजार की सबसे लोकप्रिय 7-सीटर कारों में से एक है. यह पेट्रोल और CNG दोनों विकल्पों में आती है, आप इसे फैमिली के साथ चलने के लिए लेने के साथ-साथ अपने पर्सनल कामों के लिए भी ले सकते हैं. इस कार में आपको आरामदायक केबिन मिलने के साथ ही कम मेंटेनेंस मिलती है साथ ही साथ इसमें पेट्रोल वैरिएंट से आफ 20 kmpl की माइलेज ले सकते हैं और CNG में लगभग 26 km/kgकी माइलेज मिल जाती है. 

2. Maruti Suzuki XL6

अगर आप प्रीमियम लुक और बेहतर फीचर्स वाली 7-सीटर कार चाहते हैं तो XL6 एक अच्छा विकल्प हो सकती है. इसमें SUV जैसी स्टाइलिंग भी देखने को मिलती है साथ ही साथ कई लेटेस्ट फीचर्स भी मिल जाते हैं. इस कार में आपको आरामदायक सिटटिंग के साथ ही प्रीमियम इंटीरियर मिलता है. साथ ही साथ यह कार आपको पेट्रोल में 20 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी वैरिएंट में 25 से ज्यादा का माइलेज मिल जाता है. 

3. Mahindra Scorpio N 

अगर आप किसी ऐसी कार को लेना चाहते हैं, जिसमें बेहतरीन लुक्स के साथ ही एक दमदार इंजन भी मिल सके. तो ऐसे में आप Mahindra Scorpio N को ले सकते हैं. इस कार में आपको डीजल वैरिएंट में अच्छी-खासी माइलेज मिल सकती है. इसका इंटीरियर बेहतर होने के अलावा कार में आपको कई सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं.

Tags: 7 seater suv
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