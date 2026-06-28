Best Split AC: ₹40,000 से कम में खरीदना है दमदार 1.5 टन Split AC? ये 5 मॉडल देंगे तगड़ी कूलिंग

Best Split AC Under 40,000: भीषण गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर अब सिर्फ लग्जरी नहीं, बल्कि कई घरों की जरूरत बन चुका है. अगर आपका बजट ₹40,000 तक है और आप 1.5 टन का स्प्लिट AC खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इस प्राइस सेगमेंट में कई ऐसे विकल्प मौजूद हैं जो दमदार कूलिंग के साथ एडवांस फीचर्स भी देते हैं. AI आधारित कूलिंग, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, कन्वर्टिबल मोड और बेहतर एयर फिल्ट्रेशन जैसी खूबियां अब किफायती कीमत में भी मिल रही हैं. ऐसे में सही मॉडल चुनना आसान नहीं होता. आपकी इसी परेशानी को आसान बनाने के लिए यहां 5 बेहतरीन 1.5 टन स्प्लिट AC की जानकारी दी गई है.

Panasonic 1.5 Ton 3 Star

अगर आप स्मार्ट होम डिवाइस पसंद करते हैं, तो Panasonic का ये मॉडल अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है. इसमें Wi-Fi कनेक्टिविटी के साथ Matter और MirAIe सपोर्ट मिलता है. AI बेस्ड कूलिंग, 8-इन-1 कन्वर्टिबल मोड, DustBuster टेक्नोलॉजी और PM0.1 एयर फिल्टर इसकी खासियत हैं. कॉपर कंडेंसर की मदद से ये 55 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी बेहतर कूलिंग देने का दावा करता है. इसकी मौजूदा कीमत ₹36,990 है.

Voltas 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC

Voltas का ये AC भी बजट कैटेगरी में मजबूत दावेदार माना जाता है. इसमें 6-इन-1 कन्वर्टिबल मोड, AI कूलिंग, 4-वे स्विंग, स्लीप मोड और ऑटो क्लीन जैसे फीचर्स दिए गए हैं. कॉपर कंडेंसर इसकी परफॉर्मेंस और टिकाऊपन को बेहतर बनाता है. फिलहाल इसकी कीमत ₹37,690 है.

Samsung 1.5 Ton 3 Star

Samsung ब्रांड पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए ये मॉडल आकर्षक विकल्प हो सकता है. इसमें AI कूलिंग, Wi-Fi कनेक्टिविटी, वॉयस कंट्रोल और डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है. 4-वे स्विंग और कॉपर कंडेंसर की मदद से ये कमरे में तेज और समान रूप से ठंडक पहुंचाने में सक्षम है. इसकी मौजूदा कीमत ₹36,490 है.

IFB 1.5 Ton 3 Star

IFB का ये AC स्मार्ट फीचर्स और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है. इसमें AI ऑपरेशन, Hybrid Mode और 8-इन-1 Flexi Mode दिए गए हैं. साथ ही हेवी-ड्यूटी कंप्रेसर, सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी, ड्यूल गोल्ड फिन्स और 100% कॉपर ट्यूब्स इसे लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाते हैं. इसकी कीमत ₹36,990 है.

Daikin 1.5 Ton 4 Star

अगर आपकी प्राथमिकता कम बिजली खर्च के साथ बेहतर कूलिंग है, तो Daikin का ये 4-स्टार इन्वर्टर AC अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसमें बिल्ट-इन स्टेबलाइजर, PM2.5 फिल्टर, Dew Clean टेक्नोलॉजी और Hepta Sense फीचर दिए गए हैं. ट्रिपल डिस्प्ले और कॉपर कंडेंसर इसकी प्रीमियम अपील को और बढ़ाते हैं. इसकी मौजूदा कीमत ₹39,490 है.

कौन-सा AC खरीदना रहेगा सही?

₹40,000 तक के बजट में ये सभी 1.5 टन स्प्लिट AC अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं. यदि आपको स्मार्ट फीचर्स चाहिए तो Wi-Fi और AI सपोर्ट वाले मॉडल बेहतर रहेंगे, जबकि बिजली की बचत आपकी प्राथमिकता है तो ज्यादा स्टार रेटिंग वाले AC पर विचार किया जा सकता है.