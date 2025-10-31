Amazon Scam: 1.85 लाख के Samsung Fold सील पैक फोन बॉक्स में निकली टाइल

बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ एक अनोखी ऑनलाइन ठगी हुई। उन्होंने ₹1.85 लाख का सैमसंग Z Fold स्मार्टफोन ऑर्डर किया, लेकिन जब पैकेट खोला तो अंदर फोन की जगह टाइल का टुकड़ा निकला! यह मामला अब सोशल मीडिया और साइबर पुलिस दोनों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है।

पीड़ित का नाम और घटना की शुरुआत

पीड़ित का नाम प्रेमाआनंद है, जो बेंगलुरु में एक वरिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते हैं। उन्होंने अमेज़न ऐप (Amazon App) के जरिए फोन खरीदा था। दीवाली के मौके पर उन्होंने फोन की पूरी रकम ऑनलाइन पेमेंट के जरिए कर दी थी।

डिलीवरी के दिन क्या हुआ?

प्रेमाआनंद ने बताया कि उन्हें डिलीवरी का मैसेज 20 अक्टूबर के लिए मिला था, लेकिन पार्सल एक दिन पहले, यानी 19 अक्टूबर को ही आ गया। डिलीवरी बॉय ने उनसे OTP मांगा, जिसे उन्होंने दे दिया। यह ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बॉक्स वहीं नहीं खोला।

जब प्रेमाआनंद ने घर जाकर पैकेट खोला तो अंदर से सैमसंग फोन की जगह टाइल का टुकड़ा निकला। बॉक्स बिल्कुल सील्ड था और बाहर से बिल्कुल ऑरिजिनल पैकिंग जैसा दिख रहा था।

वीडियो प्रूफ और पुलिस शिकायत

प्रेमाआनंद ने समझदारी दिखाते हुए पूरा अनबॉक्सिंग वीडियो रिकॉर्ड किया था। उन्होंने तुरंत नेशनल साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर शिकायत दर्ज की और अमेज़न कस्टमर केयर से भी संपर्क किया।

अमेज़न की टीम ने उन्हें भरोसा दिलाया कि मामला 4-5 दिनों में सुलझा दिया जाएगा। साथ ही, प्रेमाआनंद ने वीडियो और दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए, जिसके बाद कुमारस्वामी लेआउट पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कैसे हुई ठगी?

पुलिस जांच के अनुसार, आरोपियों ने फोन के वजन के बराबर टाइल का टुकड़ा रखा था ताकि पैकेट का वजन समान लगे और डिलीवरी के समय कोई शक न हो। इस तरह, प्रेमाआनंद ने बिना शक किए OTP दे दिया और पार्सल ले लिया।

ऑनलाइन खरीददारी करते समय सावधान रहें:-

ऐसे मामलों से बचने के लिए हमेशा डिलीवरी के समय पैकेट चेक करें, खासकर अगर यह कोई महंगा गैजेट हो।

ओपन बॉक्स डिलीवरी का विकल्प चुनें।

वीडियो रिकॉर्डिंग करें जब भी महंगा सामान खोलें और अगर कोई शक हो, तो तुरंत कस्टमर केयर और पुलिस से संपर्क करें।