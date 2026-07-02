कार को भट्टी बनने से बचाएगा ये छोटा सा गैजेट, जानें गाड़ी के लिए विंडशील्ड सनशेड खरीदना कितना फायदेमंद

Windshield Sunshade: गर्मियों के मौसम में अक्सर कार को धूप में पार्क करना पड़ता है. लेकिन, धूप में कार पार्क करना गाड़ी के लिए कई बार नुकसानदायक भी हो सकता है. इससे न केवल कार का केबिन गर्म हो जाता है बल्कि, ऐसी ठीक तरह से काम नहीं करता है. केवल यही नहीं बल्कि, ऐसे में कई बार कार इतनी गर्म हो जाती है, जिससे कार के इंटीरियर पर बुरा प्रभाव पड़ता है. कई बार तेज या चिलचिलाती धूप में कार खड़ी रहने से कार के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो सकता है.

अगर आप भी कार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ऐसे में एक छोटा सा गैजेट आपके लिए काफी काम का हो सकता है. इसके लिए आप कार में विंडशील्ड सनशेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपकी कार भट्टी बनने से बच सकती है.

क्या होता है विंडशील्ड सनशेड?

दरअसल, विंडशील्ड सनशेड एक प्रकार का फोल्ड होने वाला रिफ्लेक्टिव कवर होता है, जो कार में इस्तेमाल किया जाता है. इसे आमतौर पर कार पार्क करने के बाद फ्रंट विंडशील्ड के अंदर लगाया जाता है. इसकी परत से कार के अंदर सनलाइट सीधेतौर पर नहीं घुसती है. ऐसे में सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाती हैं. इससे कार के अंदर गर्मी भी नहीं घुस पाती है और आपके कार का केबिन ठंडा रहता है. आप कार के विंडशील्ड के आकार के हिसाब से यह सनशेड ले सकते हैं. कार पार्क करने से पहले इसे अपनी कार पर लगा दें. यह आपके कार के अंदर यानि केबिन को 8 से 15 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकती है.

विंडशील्ड सनशेड लगाने के फायदे

अगर आप अपनी कार के विंडशील्ड पर विंडशील्ड सनशेड लगाते हैं तो ऐसे में आपकी कार का केबिन ठंडा रहता है. इसके अलावा इस गैजेट को लगाने से डैशबोर्ड और इंटीरियर सुरक्षित रहता है साथ ही कार का रंग फीका नहीं पड़ता है. यह डिवाइस कार के अंदर धूप को प्रवेश करने से रोकती है. इसे लगाने से कार का स्टीयरिंग और सीटें कम गर्म होती हैं. इसके अलावा विंडशील्ड सनशेड को लगाने से कार में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टचस्क्रीन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी सुरक्षित रहते हैं.