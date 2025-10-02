₹24,900 में लॉन्च हुए Beats Powerbeats Fit, 30 घंटे चलेगा बैटरी और मिलेगा जबरदस्त साउंड!

Apple की सब-ब्रांड Beats ने अपने नए Powerbeats Fit ईयरबड्स लॉन्च किए हैं. यह मशहूर Beats Fit Pro का अपग्रेड वर्जन है और पॉपुलर Powerbeats फैमिली का नया सदस्य भी है. भारत में इसकी कीमत ₹24,900 रखी गई है. ग्राहक इसे Apple.com से ऑर्डर कर सकते हैं. वहीं, यह 2 अक्टूबर से ऑफलाइन स्टोर्स पर भी उपलब्ध होगा. Apple के म्यूजिक, स्पोर्ट्स और Beats डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट ओलिवर शुस्सर ने कहा कि- “Powerbeats Fit में हमने फिटनेस के लिए बेस्ट डिजाइन, जबरदस्त परफॉर्मेंस और पोर्टेबिलिटी को एक साथ लाया है. यह वाकई Powerbeats फैमिली में एक शानदार ऐडिशन है.”

बेहतर डिजाइन और फिट

Powerbeats Fit का डिजाइन ऐसा है कि यह कानों में आराम से फिट हो जाए. इसमें secure-fit wingtips दिए गए हैं, जो लंबे समय तक पहनने पर भी परेशानी नहीं देते. इसके अलावा इसमें चार साइज के ईयर टिप्स मिलते हैं, ताकि हर यूजर को परफेक्ट फिट मिल सके. यह IPX4 रेटिंग के साथ आता है, यानी पसीने और हल्की बारिश में भी इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है.

शानदार साउंड और एडवांस फीचर्स

इस ईयरबड में कस्टम अकॉस्टिक ड्राइवर्स लगे हैं, जो बैलेंस्ड और पावरफुल साउंड देते हैं. इसमें Personalised Spatial Audio और डायनामिक हेड ट्रैकिंग का सपोर्ट है. साथ ही, इसमें Adaptive EQ है, जो आपके कानों के अनुसार साउंड क्वालिटी को एडजस्ट करता है. इसके अलावा आपको Active Noise Cancelling (ANC) फीचर भी मिलेगा, जो बाहर के शोर को ब्लॉक करता है. वहीं Transparency Mode आपको आसपास की आवाज भी सुनने देता है.

कनेक्टिविटी और कंट्रोल्स

Powerbeats Fit को Apple H1 चिप से पावर मिलता है. इसमें Automatic Switching, Audio Sharing, Hey Siri और Find My का सपोर्ट है. ईयरबड पर दिए गए ऑन-डिवाइस कंट्रोल से आप आसानी से म्यूजिक, कॉल और वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें ड्यूल बीम-फॉर्मिंग माइक दिए गए हैं, जो कॉलिंग के दौरान साफ आवाज देते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो.

बैटरी और सस्टेनेबिलिटी

बैटरी की बात करें तो एक बार चार्ज करने पर ईयरबड्स 7 घंटे तक चल सकते हैं, और चार्जिंग केस के साथ यह बैकअप 30 घंटे तक बढ़ जाता है. इसमें Fast Fuel तकनीक भी है, जिससे सिर्फ 5 मिनट चार्ज करने पर 1 घंटे का प्लेबैक मिलता है. कंपनी ने इसकी पैकेजिंग को भी पूरी तरह इको-फ्रेंडली बनाया है, जिसमें 100% रिसाइकल्ड फाइबर और टिकाऊ मटेरियल इस्तेमाल किया गया है.