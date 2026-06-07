दमदार पावर और बेहतरीन लुक्स के साथ आती है Bajaj Pulsar NS160 vs N160, आपके लिए क्या रहेगी बेस्ट?

Bajaj Pulsar NS160 vs N160: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में स्पोर्टी कम्यूटर बाइक्स की काफी लोकप्रियता है. इन बाइक्स को आमतौर पर काफी जबरदस्त माना जाता है, जोकि फीचर्स से लेकर पावर तक में काफी बेहतरीन मानी जाती है. इस मामले में Bajaj Pulsar को काफी बेहतर माना जाता है. आप चाहें तो स्पीड से लेकर फीचर्स को देखते हुए इस बाइक को ले सकते हैं. पिछले कुछ सालों में Pulsar ने युवाओं के दिलों में एक खास जगह बनाई है, यही कारण है कि आज भी यह बाइक धड़ल्ले से बिकती है.

अगर आप इस सेगमेंट की कोई बाइक लेना चाहते हैं तो ऐसे में Bajaj Pulsar NS160 vs N160 में से कोई भी ले सकते हैं. दोनों बाइक्स का इंजन सेगमेंट लगभग एक जैसा ही है, लेकिन इनकी कीमतों में कुछ अंतर जरूर देखा जाता है. चलिए जानते हैं दोनों बाइकों के बीच के अंतर के बारे में.

क्या है दोनों की खासियत?

Bajaj Pulsar NS160 में आपको ब्लूटूोथ की कनेक्टिविटी मिलने के साथ ही फुली डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर और टर्न बाय टर्न नैविगेशन देखने के लिए मिल जाता है. इसके अलावा आपको इसमें LED DRLs हेडलैंप्स और 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है. वहीं, दूसरी ओर N160 में ड्यूअल चैनल ABS और LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स भी मिल जाते हैं. इसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और 230mm की रियर डिस्क ब्रेक मिल जाती है. दोनों ही बाइकें काफी दमदार और फीचर्स से लैस मानी जाती हैं.

किसमें मिलती है बेहतरीन पावर?

Bajaj Pulsar NS160 में 160.3 cc oil-cooled, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल जाता है. यह इंजन 17 PS की पावर देने के साथ-साथ 14.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक में आपको 5 स्पीड गिरयबॉक्स मिलता है. इसमें आपको 170 mm की ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाती है. वहीं, दूसरी तरफ इस N160 में आपको 16 PS की पावर मिलने के साथ ही 14.69 Nm का टॉर्क जनरेट करता है