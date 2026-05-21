Bajaj Pulsar N125 vs TVS Raider: पावर से फीचर्स तक क्या है अंतर? मिडिल क्लास के बजट में क्या बैठेगी फिट

Bajaj Pulsar N125 vs TVS Raider: भारत में पहले के मुकाबले अब लोगों के बाइक लेने के तरीके में भी काफी बदलाव आ चुका है. अब लोग स्टाइल के साथ-साथ यह भी देखते हैं कि क्या वह बाइक उनके लिए उतनी किफायती रहेगी जिसे वे लेने जा रहे हैं. हालांकि, आपको बाइकल लेने से पहले उसके लुक्स, परफॉर्मेंस और फीचर्स जैसी सभी चीजों पर ध्यान देना चाहिए. भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में Bajaj Pulsar N125 vs TVS Raider में से कोई भी बाइक ले सकते हैं.

बाइक लेने से पहले आपको इसके बारे में कुछ बातें जरूर जान लेनी चाहिए. हालांकि, कंपनी अब इन बाइकों को अपग्रेड करके मार्केट में उतार चुकी है. चलिए जानते हैं दोनों ही बाइकों के कुच बड़े अंतर के बारे में.

किस बाइक में मिलेंगे दमदार फीचर्स?

Bajaj Pulsar N125 में आपको ब्लूटथ कनेक्टिविटी के साथ डिजिटल कंसोल मिलता है इसके अलावा आपको इस बाइक में USB चार्जिंग पोर्ट और एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट और एलईडी टेल लैंप भी देखने के लिए मिलता है. वहीं, बाइक में आपको कॉम्बि ब्रेकिंग सिस्टम (CBS)का भी ऑप्शन दिया जाता है. TVS Raider 125 की तो इसमें आपको ईको और पावर के दो मोड्स मिलते हैं और एक 5 इंच की TFT डिस्प्ले भी देखने के लिए मिलती है. वहीं, इसमें आपको एलईडी लाइटिंग के साथ-साथ iGO Assist technology का भी ऑप्शन देखने को मिलता है.

परफॉर्मेंस में कौन किससे बेहतर?

Pulsar N125 में आपको 124.59cc का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 12 PS की पावर देने के साथ ही साथ 11 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. इस बाइक में आपको एक अच्छी खासी माइलेज भी देखने के लिए मिल जाती है. वहीं, दूसरी तरफ बात करें अगर TVS Raider 125 की तो इस बाइक में आपको 55 से 60 तक का माइलेज आसानी से मिल सकता है. आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी बाइक ले सकते हैं.