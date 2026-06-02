Bajaj Pulsar 150 vs Super Splendor XTEC 2.0: कौन है सेगमेंट की बेस्ट बाइक? किसमें मिलेंगी जबरदस्त माइलेज

Best Mileage Bikes: आजकल लोग बाइक में केवल लुक्स ही नहीं बल्कि माइलेज भी देखते हैं. जब तक बाइक में बेहतर माइलेज न मिले तब तक बाइक देखा जाए तो वैल्यू फॉर मनी नहीं कहलाती है. हालांकि, 150 सीसी तक की बाइकें काफी अच्छा माइलेज देती हैं. ऑफिस आने-जाने से लेकर कॉलेज या किसी लंबी ट्रिप पर जाने के लिए भी 125cc से 150cc सेगमेंट की बाइक्स बेस्ट मानी जाती हैं. यही कारण है कि भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इस सेगमेंट की बाइक्स की मांग लगातार बनी रहती है. हाल ही में Super Splendor XTEC 2.0 को लॉन्च किया गया है.

हीरो स्पेलेंडर 2026 XTEC 2.0 अपने सेगमेंट की दमदार और बेस्ट बाइक मानी जाती है. यह बाइक काफी अच्छी और हाई माइलेज वाली है. इसका मुकाबला काफी हद तक Bajaj Pulsar 150 के साथ भी किया जाता है.

किसके फीचर्स दमदार?

Bajaj Pulsar 150 में आपको सिंगल चैनल ABS के साथ ही साथ डिजिटल कंसोल और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है. इसके अलावा इस बाइक में आपको LCD कंसोल और ओडोमीटर के साथ ही साथ ट्रिपमीटर का भी ऑप्शन मिल जाता है. वहीं, दूसरी ओर Super Splendor XTEC 2.0 में आपको USB Type-C चार्जिंग के साथ ही साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, जिसमें आपको कॉल के अलावा SMS अलर्ट और सेफ्टीके तौर पर हैजार्ड लाइट भी दी जाती है.

परफॉर्मेंस में कौन आगे?

Bajaj Pulsar 150 में आपको 149.5 cc, 4-stroke, 2-valve, ट्विन स्पार्क BSVI DTS-i FI इंजन मैक्स पावर मिल जाता है. केवल यही नहीं इस बाइक में 5 स्पीड मैन्युअल गिरयबॉक्स के साथ ही साथ 14 PS की पावर मिलने के साथ ही साथ 13.4 Nm का टॉर्क भी जनरेट होता है. दूसरी तरफ Super Splendor XTEC 2.0 में 60 किलोमीटर प्रति लीटर के आस-पास का माइलेज मिल जाता है और इस बाइक में आपको 124.7 cc, का इंजन दिया गया है, जोकि अच्छी पावर जनरेट करता है