Bajaj Pulsar 150 vs Pulsar N160: माइलेज, पावर और राइडिंग कंफर्ट में क्या रहेगी बेहतर? किसे लेना वैल्यू फॉर मनी

Bajaj Pulsar 150 vs Pulsar N160: आजकल बाइक लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बाइक हमेशा उसके फीचर्स और परफॉर्मेंस देखकर ही लेनी चाहिए. अगर आपकी बाइक केवल लुक्स में बेहतरीन है तो वह वैल्यू फॉर मनी नहीं मानी जैती है बल्कि, उसमें एक बेहतर राइडिंग कंफर्ट, बेहतरीन पावर और माइलेज हो तो ऐसे में बाइक को वैल्यू फॉर मनी की श्रेणी में रखा जाता है. ऑफिस आने-जाने से लेकर कॉलेज या किसी लंबी ट्रिप पर जाने के लिए भी 150cc से 160cc सेगमेंट की बाइक्स बेस्ट मानी जाती हैं. यही कारण है कि भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में 150cc से 160cc सेगमेंट की बाइक्स की मांग लगातार बनी रहती है.

इस सेगमेंट में Bajaj Pulsar 150 vs Pulsar N160दोनों ही बाइकें बेहतर मानी जाती हैं. वहीं, बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों में से कौन सी बाइक लेना ज्यादा सही रहेगा.

किस बाइक में मिलेंगे ज्यादा फीचर्स?

Bajaj Pulsar 150 में आपको सिंगल चैनल ABSके साथ ही साथ डिजिटल कंसोल और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है. इसके अलावा इस बाइक में आपको LCD कंसोल और ओडोमीटर के साथ ही साथ ट्रिपमीटर का भी ऑप्शन मिल जाता है. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो Pulsar N160 में आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ही साथ ड्यूअल चैनल ABS और ब्लूटूथ एनेबल्ड डिजिटल कंसोल भी मिल जाता है. इसके साथ-साथ इसमें आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैंप और USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है.

किस बाइक की परफॉर्मेंस बेहतर?

Bajaj Pulsar 150 में आपको 149.5 cc, 4-stroke, 2-valve, ट्विन स्पार्क BSVI DTS-i FI इंजन मैक्स पावर मिल जाता है. केवल यही नहीं इस बाइक में 5 स्पीड मैन्युअल गिरयबॉक्स के साथ ही साथ 14 PS की पावर मिलने के साथ ही साथ 13.4 Nm का टॉर्क भी जनरेट होता है. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए तो Pulsar N160 में आपको 164.82cc एयर कूल्ड इंजन मिलने के साथ ही साथ 5 स्पीड गियरबॉक्स मिल जाता है. इसके साथ ही इसमें LEDप रोजेक्टर हैडलैंप और USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है.