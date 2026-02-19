Bajaj Pulsar 125 या TVS Raider 125 किस बाइक के फीचर्स है ज्यादा खास, कीमत से लेकर जानें सबकुछ

Bajaj Pulsar 125 vs TVS Raider 125 Which is Better: मोटरसाइकिल खरीदते समय अक्सर दो बातें जरूरी होती हैं परफॉरमेंस और सुविधा. अगर आप 125cc की बाइक्स के बीच चुनाव कर रहे हैं, तो TVS Raider 125 और Bajaj Pulsar 125 सबसे चर्चित ऑप्शन हैं. दोनों की अपनी खासियतें हैं और उनकी पसंद आपके इस्तेमाल और प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है.

परफॉरमेंस (Performance)

Bajaj Pulsar 125 और TVS Raider 125 दोनों की शक्ति लगभग सेम है. Pulsar 125 की शक्ति थोड़ा ज्यादा मानी जाती है, जबकि Raider हल्की और तेज है. Raider की हल्की बनावट इसे शहर में जल्दी और आसानी से चलाने में मदद करती है.

माइलेज (Mileage)

पेट्रोल बचाने के उससे TVS Raider 125 बेहतर है. इसकी माइलेज लगभग 56–71 किमी/लीटर के बीच होती है, जबकि Pulsar 125 लगभग 50–52 किमी/लीटर देती है. अगर आप रोज़ाना लंबी दूरी के लिए बाइक इस्तेमाल करते हैं, तो Raider आपको ज्यादा फायदा दे सकती है.

फीचर्स (Features)

TVS Raider 125 मॉडर्न तकनीक से लैस है. इसमें डिजिटल/टीएफटी स्क्रीन, वॉइस असिस्ट और अलग-अलग राइडिंग मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं. दूसरी तरफ, Bajaj Pulsar 125 में पारंपरिक सेमी-डिजिटल कंसोल और मजबूत, मस्कुलर डिजाइन मिलता है. ये बाइक उन लोगों के लिए सही है, जिन्हें टिकाऊ और भारी बाइक पसंद है.

कीमत (Price)

दोनों बाइक्स की कीमत लगभग समान है. TVS Raider 125 की शुरुआती कीमत थोड़ी कम होती है, करीब ₹82,000–₹85,000 (एक्स-शोरूम). Pulsar 125 भी इसी रेंज में आती है.

TVS Raider 125 – अगर आप तकनीकी रूप से आधुनिक, हल्की, तेज और ईंधन-कुशल बाइक चाहते हैं, खासकर शहर में चलाने के लिए. Bajaj Pulsar 125 – अगर आप भारी, मजबूत और पारंपरिक दिखने वाली बाइक चाहते हैं, जो लंबे रास्तों पर आरामदायक हो. दोनों बाइक्स अपनी जगह पर बेहतरीन हैं. आपकी जरूरत और पसंद तय करेगी कि कौन-सी बाइक आपके लिए बेहतर है.

