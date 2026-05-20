Bajaj Chetak C2501 vs VIDA VX2 में से कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर बैठेगा बजट में फिट, जानें फीचर्स और कीमत

Best Electric Scooter: भारत में स्कूटर का क्रेज़ शुरू से ही रहा है. स्कूटर को भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में काफी किफायती और अच्छा माना जाता है. पिछले कुछ समय से भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटरों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में अगर आप भी बजट-फ्रेंडली EV स्कूटर की खोज में हैं तो इस लेख में हम आपको कुछ बेहतरीन स्कूटरों के बारे में बताएंगे. इस लेख में हम बात करने वाले हैं VIDA VX2 और Bajaj Chetak C2501 की.

यह दोनों स्कूटर अपने सेगमेंट के काफी लोकप्रिय स्कूटर हैं, जो आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ते हैं. चलिए जानते हैं दोनों स्कूटरों के बीच अंतर और आपके लिए कौन सा ज्यादा किफायती और फीचर्स से भरपूर हो सकता है.

किसके फीचर्स ज्यादा अच्छे?

Bajaj Chetak C2501 में आपको Digital LCD console, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी USB charging के साथ ही साथ रिवर्स मोड भी देखने के लिए मिलता है. Bajaj Chetak C2501 आपको 91,399 लाख रुपये की एक्सशोरूम कीमत पर देखने के लिए मिल सकती है. वहीं, दूसरी तरफ देखा जाए अगर VIDA VX2 को तो यह स्कूटर स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ-साथ मल्टीपल राइड मोड्स के साथ आता है. इतना ही नहीं स्कूटर में आपको फास्ट चार्जिंग की भी सुविधा देखने के लिए मिल जाती है. फीचर्स के हिसाब से दोनों ही स्कूटर्स आपके लिए सटीक और फिट रह सकते हैं.

परफॉर्मेंस में कौन ज्यादा बेहतर?

Bajaj Chetak C2501 की तो यह स्कूटर आपको 113 की रेंज दे सकती है. हालांकि, एक बार की सिंगल चार्जिंग के बाद यह स्कूटर 85 से 90 का रेंड आराम से निकालकर दे सकता है. दूसरी तरफ देखा जाए अगर VIDA VX2 की तो इस स्कूटर में 6 kW peak की पावर मिलती है साथ ही साथ इसमें आपको 80 km/h की टॉप स्पीड मिलती है और 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड भी मिलती है. इसके अलावा यह स्कूटर 3.1 से लेकर 4.2 सेकेंड में ही अच्छा खासा एक्सेलेरेशन कर लेता है.