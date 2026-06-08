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Bajaj Avenger Street 220 vs Hero Splendor Flex Fuel: कौन सी बाइक बजट फ्रेंडली? किसमें मिलेगा अच्छा राइडिंग एक्सपीरिएंस

अगर आप किसी बाइक को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में Bajaj Avenger Street 220 vs Hero Splendor Flex Fuel में से किसी एक को ले सकते हैं. चलिए जानते हैं दोनों बाइको में अंतर के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: June 8, 2026 2:25:18 PM IST

Bajaj Avenger Street 220 vs Hero Splendor Flex Fuel: कौन सी बाइक बजट फ्रेंडली? किसमें मिलेगा अच्छा राइडिंग एक्सपीरिएंस


Bajaj Avenger Street 220 vs Hero Splendor Flex Fuel: भारतीय टू-व्हीलर बाजार लगातार बदल रहा है. पिछले कुछ सालों की तुलना में देखा जाए तो अब बाजार में एक से एक स्मार्ट मोटरसाइकिल आ चुकी हैं, जो न केवल पावर में बेहतरीन होती हैं बल्कि, लुक्स और परफॉर्मेंस के मामले में भी किसी से कम नहीं होती हैं. आजकल भारत में सिंपल और कम सीसी के इंजन वाली मोटरसाइकिलें की भी काफी मांग है. यही वजह है कि कंपनियां भी अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नए मॉडल और अपडेटेड वर्जन बाजार में ला रही हैं. लेकिन, अभी भी भारतीय बाजार में ऐसी कई बाइकें हैं, जो पावर के साथ माइलेज में भी काफी दमदार साबित होती हैं.

अगर आप किसी बाइक को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में Bajaj Avenger Street 220 vs Hero Splendor Flex Fuel में से किसी एक को ले सकते हैं. चलिए जानते हैं दोनों बाइको में अंतर के बारे में. 

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किसमें मिलते हैं ज्यादा दमदार फीचर्स?

Bajaj Avenger Street 220 में आपको 737mm seat के साथ-साथ single-channel ABS और LED Daytime Running Lamps (DRLs) की भी सुविधा दी जाती है. इसके साथ ही बाइक में आपको एक आकर्षक लुक देखने के लिए मिल जाता है. वहीं, दूसरी ओर देखा जाए तो Hero Splendor Flex Fuel में आपको इंस्ट्रुमेंट कंसोल और ट्विन पॉड सेमी-डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर का ऑप्शन मिल जाता है. इस बाइक में आपको USB Type-A चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है. हालांकि, दोनों ही बाइकें फीचर्स के मामले में काफी दमदार मानी जाती है. 

परफॉर्मेंस और पावर में कौन बेहतर? 

Bajaj Avenger Street 220 में आपको 220 cc का सिंगल सिलेंडर, फ्यूल इंजेक्टेड, ऑयल कूल्ड DTS-i इंजन का भी ऑप्शन मिलता है. इस के अलावा आपको इस बाइक में 19.03 PS की पावर मिलने के साथ ही साथ यह बाइक 17.55 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है. वहीं, दूसरी ओर देखा जाए तो Hero Splendor Flex Fuel में आपको 97.2cc air-cooled, सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाता है. इसमें आपको एक अच्छी माइलेज मिल जाती है. हालांकि, पावर के मामले में देखा जाए तो कहीं न कहीं Bajaj Avenger Street 220 थोड़ी ज्यादा आगे निकल जाती है.

Tags: Bajaj Avenger Street 220
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