जून में किस कार ने मचाया धमाल? किसने की सबसे ज्यादा बिक्री, किसके लिए रही चुनौती, जानें ऑटो बाजार में कैसा रहा यह महीना

June Automobile Sales Report: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में पिछले कुछ समय से लगातार ग्रोथ देखी जा रही है. कई कार निर्माता कंपनियां सेल्स के मामले में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो वहीं, कुछ कंपनियों की बिक्री में कोई खास इजाफा देखने के लिए नहीं मिल रहा है. पिछले महीने यानि जून 2026 में ऑटो इंडस्ट्री के लिए मिक्सर रिपोर्ट रही. घरेलू बाजार में गाड़ियों की मजबूत मांग के साथ ही विदेश में बढ़ रही एक्सपोर्ट के दम पर कार कंपनियों ने बिक्री के आधार पर नए-नए आंकड़े दर्ज किए हैं.

हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने जून के महीने में अन्य कार कंपनियों की तुलना में ज्यादा बढ़त हासिल की है. चलिए जानते हैं यह महीना गाड़ियों के लिए कैसा रहा.

मारुति ने सेल के मामले में मारी बाजी

जून के महीने में मारुति सुजुकी ने बाजी मारी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जून में मारुति ने कुल 2,00,390 गाड़ियों की बिक्री कर सेल्स के मामले में अपना नाम सबसे ऊपर दर्ज कर लिया है. माना जा रहा है कि यह सेल पिछले साल की तुलना में 19 फीसदी ज्यादा है. सेल्स रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय बाजार में घरेलू बिक्री में 1,50,150 गाड़ियां बेची गईं. इसमें पैसेंजर कार सेगमेंट में 75,231 यूनिट्स की सेल हुई.

टाटा ने जून में की इतनी गाड़ियों की बिक्री

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा ने भी इस बार जून के महीने में अच्छी सेल दर्ज की है. टाटा ने जून के महीने में 63,083 कारों की बिक्री की है, जबकि पिछले साल जून 2025 में कंपनी द्वारा केवल 37,237 यूनिट्स की ही सेल की गई थी. देखा जाए तो इस बार कंपनी की बिक्री में कुल 69 फीसदी का उछाल आया है, जिससे टाटा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी शानदार प्रदर्शन कर रहा है.

महिंद्रा ने भी जून में बेची इतनी SUV कारें

कार निर्माता कंपनी महिंद्रा ने भी जून के महीने में शानदार प्रदर्शन करते हुए खुद को सेल्स के मामले में आगे बढ़ाया है. महिंद्रा ने जून के महीने में 1,06,207 यूनिट्स से ज्यादा की सेल की है. इन गाड़ियों की लिस्ट में Thar, Scorpio, XUV 3XO और XUV700 जैसी गाड़ियों की मांग काफी तेज रही और महिंद्रा द्वारा कुल 60,393 SUV कारें बेची गईं.