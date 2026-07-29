Audi की सबसे बड़ी SUV Q9 लॉन्च, कीमत से लेकर पावरफुल स्पेसिफिकेशन्स तक सबकुछ जानें, प्राइस सुनकर रह जाएंगे हैरान

Audi Q9 India Launch: ऑडी ने अपनी नई फ्लैगशिप SUV Q9 से पर्दा उठाया है जो कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी SUV है. Q7 से ऊपर की श्रेणी में आने वाली Q9 ऑडी की दूसरी तीन-रो (three-row) वाली SUV है और यह पहली बार है जब कंपनी ने 9 नाम का इस्तेमाल किया है. इसके 2027 की दूसरी तिमाही में भारत आने की उम्मीद है और इसे यहीं असेंबल किया जाएगा जबकि इसका ग्लोबल प्रोडक्शन स्लोवाकिया में ऑडी के ब्रातिस्लावा प्लांट में होगा.

ग्लोबल पोजिशनिंग

Audi Q9 हाई-प्रोफाइल लग्जरी SUV सेगमेंट में आ रही है जहां इसका मुकाबला BMW X7 और Mercedes-Benz GLS से होगा. इसकी इंटरनेशनल डिलीवरी नवंबर 2026 में शुरू होगी और इसकी कीमत €108,400 होगी जो टैक्स और ड्यूटी से पहले लगभग ₹1.18 करोड़ के बराबर है.

बाहरी डिजाइन

Q9 का डिजाइन Audi की मौजूदा SUV लाइनअप के मुकाबले ज़्यादा आकर्षक है. इसके आगे की तरफ स्प्लिट-हेडलाइट सेटअप दिया गया है जिसमें पतली LED डे-टाइम रनिंग लैंप और डिजिटल मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स शामिल हैं. ये यूनिट्स माइक्रो-LED मॉड्यूल का इस्तेमाल करती हैं जो सड़क पर वॉर्निंग सिंबल दिखा सकते हैं जबकि टर्न सिग्नल रात में बेहतर विजिबिलिटी के लिए जमीन पर दिशा बताने वाले इंडिकेटर दिखा सकते हैं.

इसमें एक बड़ी सीधी ग्रिल है जिसमें रोशनी वाली वर्टिकल स्लैट्स और रोशनी वाला 2D ऑडी लोगो है. फ्रंट बंपर में बड़े एयर इनटेक और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के लिए बीच में लगा रडार सेंसर है. साइड से देखने पर Q9 का लुक साफ-सुथरा और प्रीमियम लगता है और इसमें 20 से 23 इंच के पहिए लगे हैं. बड़े 22 और 23 इंच के पहियों में टायर का शोर कम करने के लिए अकूस्टिक फोम इंसर्ट्स दिए गए हैं. इसमें सॉफ्ट-क्लोजिंग दरवाजे और टक्कर का पता लगाने वाले सेंसर भी हैं.

पीछे की तरफ Q9 में कर्व्ड डिजिटल OLED टेल-लैंप हैं जो एक लाइट स्ट्रिप और रोशनी वाले ऑडी लोगो से जुड़े हैं. बंपर पर काले रंग का बीच का हिस्सा, ग्लॉस-ब्लैक डिटेलिंग और ट्विन एग्जॉस्ट टिप्स इसे स्पोर्टी लुक देते हैं.

SQ9 की स्टाइलिंग

ऑडी ने SQ9 भी पेश की है, जिसका लुक ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस-ओरिएंटेड है. इसमें सिल्वर L-शेप इंसर्ट्स वाली नई ग्रिल, S बैजिंग, हनीकॉम्ब एयर इनटेक पैटर्न, नए अलॉय व्हील्स और विंडो लाइन के चारों ओर सिल्वर ट्रिम दिया गया है. पीछे की तरफ इसका डिजाइन स्टैंडर्ड SUV जैसा ही है लेकिन क्वाड एग्ज़ॉस्ट टिप्स और सिल्वर एक्सेंट वाला बंपर इसे अलग बनाते हैं.

अंदर की तरफ SQ9 में ब्लैक-एंड-व्हाइट केबिन थीम है, जिसमें स्टैंडर्ड मॉडल की वुड ट्रिम की जगह कार्बन-फाइबर ट्रिम का इस्तेमाल किया गया है. इसमें S बैजिंग वाला थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और एम्बॉस्ड हेडरेस्ट वाली सीटें भी शामिल हैं.

केबिन का लेआउट

ऑडी ने केबिन की एक झलक पहले ही दिखा दी है जिसे एक असली तीन-रो वाली लग्जरी SUV के तौर पर डिजाइन किया गया है. Q9 स्टैंडर्ड तौर पर सात-सीटर होगी जिसमें दूसरी रो में कैप्टन चेयर्स के साथ छह-सीट वाला लेआउट भी ऑप्शन के तौर पर मिलेगा. आगे की तरफ स्पोर्ट्स सीट्स स्टैंडर्ड होंगी और तीनों रो पावर-एडजस्टेबल होंगी. तीसरी रो को इंफोटेनमेंट सिस्टम या बूट कंट्रोल्स के ज़रिए इलेक्ट्रिकली फोल्ड भी किया जा सकेगा.

डैशबोर्ड में तीन-स्क्रीन वाला लेआउट है. 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 14.5-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और प्राइवेसी मोड के साथ 12.3-इंच का पैसेंजर डिस्प्ले. Q9 में लकड़ी की अच्छी-खासी ट्रिम, चार-स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील और Android Automotive OS भी मिलेगा.

फीचर्स और सुरक्षा

ऑडी ने Q9 में अपना सबसे बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, 22-स्पीकर वाला बैंग एंड ओल्फसेन (Bang & Olufsen) 4D साउंड सिस्टम, डुअल वायरलेस चार्जर और तीनों रो (rows) के लिए USB टाइप-C पोर्ट दिए हैं. ऑप्शनल फीचर्स में हीटेड आर्मरेस्ट और पैनोरमिक रूफ शामिल हैं जिसमें एडजस्टेबल ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रेटेड एम्बिएंट लाइटिंग की सुविधा मिलती है.

सुरक्षा और ड्राइवर असिस्टेंस पर भी खास ध्यान दिया गया है. Q9 में लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, ऑटोमेटेड पार्किंग असिस्ट, पार्किंग सेंसर और एडेप्टिव ड्राइविंग असिस्टेंट प्लस जैसे फीचर्स मिलते हैं. यह सिस्टम मंजूरी प्राप्त हाईवे पर 130 km/h तक की स्पीड पर आंशिक रूप से ऑटोमेटेड ड्राइविंग की सुविधा देता है. ऑडी के लाइनअप में किसी भी मॉडल के लिए यह पहली बार है.

इंजन और हार्डवेयर

Q9 को अलग-अलग मार्केट के हिसाब से अलग-अलग पावरट्रेन के साथ पेश किया जाएगा. जर्मनी में इसमें 3.0-लीटर V6 डीजल इंजन है जो 299 hp की पावर और 630 Nm का टॉर्क देता है. इसे 8-स्पीड टिपट्रोनिक ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और क्वाट्रो AWD सिस्टम के साथ जोड़ा गया है. कुछ यूरोपीय मार्केट में 245 hp की पावर और 500 Nm का टॉर्क देने वाला डी-ट्यून्ड डीजल वर्शन भी पेश किया जाएगा. US में यह SUV 2.9-लीटर ट्विन-टर्बो V6 पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो 429 hp की पावर और 599 Nm का टॉर्क देता है.

वहीं US में SQ9 को 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है जो 591 hp की पावर और 800 Nm का टॉर्क देता है. ऑडी का दावा है कि यह सिर्फ 4 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 250 kmph तक सीमित है.