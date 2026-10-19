Car Airbag Facts: हल्की टक्कर में क्यों नहीं खुलते कार के एयरबैग? किस स्थिति में मिलती है ड्राइवर को सुरक्षा, जानें पूरी डिटेल

Car Airbag Facts: आज के समय में कार खरीदते समय लोग माइलेज, इंजन की ताकत, डिजाइन और फीचर्स के साथ-साथ उसकी सेफ्टी पर भी खास ध्यान देते हैं. यही वजह है कि आधुनिक कारों में एयरबैग जैसे सुरक्षा फीचर्स को काफी महत्व दिया जाता है. सड़क पर गाड़ी चलाते समय छोटी-सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. ऐसी स्थिति में कार में लगे एयरबैग ड्राइवर और यात्रियों को गंभीर चोटों से बचाने में मदद कर सकते हैं.

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सड़क दुर्घटना होने पर हर बार कार के एयरबैग क्यों नहीं खुलते? कई बार गाड़ी की टक्कर लगने के बावजूद एयरबैग नहीं खुलते, जबकि कुछ हादसों में टक्कर होते ही ये तुरंत सक्रिय हो जाते हैं. चलिए विस्तार से जानते हैं कितनी स्पीड में कार के एयर बैग्स खुलते हैं.

हल्की टक्कर में क्यों नहीं खुलते कार के एयरबैग?

कई लोगों को लगता है कि कार किसी भी चीज से टकराएगी तो एयरबैग खुल जाना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है. एयरबैग सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह हर छोटी टक्कर पर सक्रिय न हो. इसका कारण यह है कि एयरबैग का अचानक खुलना खुद भी चोट का कारण बन सकता है, खासकर तब जब टक्कर हल्की हो और एयरबैग से मिलने वाली अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत न हो. अगर कार कम गति पर किसी खंभे से हल्की टकराती है या पार्किंग के दौरान बंपर पर मामूली चोट लगती है, तो जरूरी नहीं कि एयरबैग खुलें.

कितनी स्पीड में खुलते हैं एयरबैग्स?