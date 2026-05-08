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क्या वाकई एथेनॉल वाली बाइकें पेट्रोल बाइक से ज्यादा बेहतर होती हैं? कौन है आपके लिए ज्यादा बेहतर

अक्सर लोग इस कंफ्यूजन में आकर ठीक बाइक नहीं ले पाते हैं, जिसे वाकई में किफायती माना जा सके. हालांकि, अब बाइक निर्माता कंपनियां भी एथेनॉल वाली बाइकें लॉन्च कर रही हैं. चलिए जानते हैं कौन से फ्यूल वाली बाइक ज्यादा बेहतर रहेगी.

By: Kunal Mishra | Published: May 8, 2026 1:38:08 PM IST

क्या वाकई एथेनॉल वाली बाइकें पेट्रोल बाइक से ज्यादा बेहतर होती हैं? कौन है आपके लिए ज्यादा बेहतर


Are Ethanol Bikes Better: आज के समय में भारत में एथेनॉल को लेकर चर्चा काफी तेज है. भारत सरकार लगातार एथेनॉल वाले पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है. एथेनॉल अब देशभर में तमाम बल्कि, ज्यादातर पेट्रोल पंप्स पर मिलने लगा है. कुछ लोग एथेनॉल को वाहनों में डालना सुरक्षित मानते हैं तो वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि एथेनॉल वाहनों की माइलेज को कम कर देता है. ऐसे में बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि एथेनॉल वाली बाइकें लेना ज्यादा बेहतर होती है या फिर नॉर्मल पेट्रोल वाली बाइकें ज्यादा किफायती होती हैं.

अक्सर लोग इस कंफ्यूजन में आकर ठीक बाइक नहीं ले पाते हैं, जिसे वाकई में किफायती माना जा सके. हालांकि, अब बाइक निर्माता कंपनियां भी एथेनॉल वाली बाइकें लॉन्च कर रही हैं. चलिए जानते हैं कौन से फ्यूल वाली बाइक ज्यादा बेहतर रहेगी. 

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कौन सा फ्यूल रहेगा आपके लिए बेहतर? 

अगर आपके मन में भी यह सवाल रहता है कि आपको एथेनॉल वाली बाइक लेनी चाहिए या फिर पेट्रोल बाइक लेना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी. ऐसे में सबसे पहले आपको अपने वाहन की ऑक्टेन रेटिंग पर निर्भर करती है. देखा जाए तो ज्यादातर बाइकों में 91 ऑक्टेन रेटिंग वाला रेगुलर पेट्रोल ठीक तरह से काम करता है. अगर आपका वाहन अच्छी परफॉमेंस देता है तो ऐसे में 93 या उससे ज्यादा की ऑक्टेन रेटिंग वाला फ्यूल आपकी बाइक के लिए ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है. हालांकि, ऐसा कहा जाता है कि एथेनॉल डालने से बाइक की माइलेज कम हो जाती है. 

कितना किफायती रहेगा एथेनॉल?

एथेनॉल आजकल बाइकों में काफी किफायती माना जा रहा है, लेकिन इसके कुछ सामान्य से नुकसान भी देखे जाते हैं. हालांकि, पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि वैज्ञानिक आधार पर देखा जाए तो यह चिंता गलत है कि एथेनॉल आपके वाहन को नुकसान पहुंचाता है. देखा जाए तो रेगुलर पेट्रोल के मुकाबले एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम होने के कारण वाहन की माइलेज में थोड़ी गिरावट देखी जाती है. हालांकि, अगर एक बेहतर इंजन ट्यूनिंग के साथ काम किया जाए तो इस माइलेज को भी ठीक किया जा सकता है. 

Tags: Ethanol Bikes
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