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E20 Petrol: 2015 से पहले की कारों के लिए E20 कितना सुरक्षित? भरवाने से पहले जरूर रखें इन बातों का ध्यान, जानें क्या हो सकते हैं नुकसान

नई गाड़ियों को तो इस तरह ही डिजाइन किया जा रहा है कि वह इस पेट्रोल के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस  दे सके. दरअसल, पुरानी कारों को ड्राइव करने वाले लोगों के मन में भी इस पेट्रोल को लेकर एक डर बना हुआ है.

By: Kunal Mishra | Published: July 15, 2026 12:41:07 PM IST

E20 Petrol: 2015 से पहले की कारों के लिए E20 कितना सुरक्षित? भरवाने से पहले जरूर रखें इन बातों का ध्यान, जानें क्या हो सकते हैं नुकसान


E20 Petrol in Old Cars: अब देश में E20 पेट्रोल को न केवल लागू बल्कि, अनिवार्य कर दिया गया है. अब लोगों को इस पेट्रोल को भरवाकर ही गाड़ी चलानी पड़ेगी. हालांकि, पिछले कुछ समय से एथेनॉल फ्यूल के लिए फ्लेक्स गाड़ियां भी लॉन्च हो चुकी हैं, जो ई20 पेट्रोल के लिए सही और सटीक मानी जा रही हैं. देखा जाए तो अब अब लगभग पुरे देश में E20 फ्यूल मिलने लगा है. लेकिन, ऐसे में कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या कार साल 2015 या उससे पुरानी है तो उसमें ई20 पेट्रोल काम करेगा या फिर नहीं.

नई गाड़ियों को तो इस तरह ही डिजाइन किया जा रहा है कि वह इस पेट्रोल के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस  दे सके. दरअसल, पुरानी कारों को ड्राइव करने वाले लोगों के मन में भी इस पेट्रोल को लेकर एक डर बना हुआ है. 

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क्यों पुरानी गाड़ियों के लिए खतरा है E20 फ्यूल? 

2015 से पहले की कारों में E20 भरवाया जा सकता है. दरअसल, ऐसा इसलिए क्योंकि 2015 से पहले बनी कई कारों को E20 ईंधन को ध्यान में रखकर डिजाइन नहीं किया गया था. ऐसे वाहनों में लंबे समय तक E20 का उपयोग करने से कुछ तकनीकी समस्याएं सामने आ सकती हैं. देखा जाए तो अगर आप पुरानी यानि साल 2015 से पहले की कारों में ई20 पेट्रोल डलवाते हैं तो ऐसे में कई बार फ्यूल सिस्टम के कुछ धातु वाले हिस्सों में जंग लगने का खतरा बढ़ सकता है.

इस पेट्रोल को डलवाने से रबर सील और फ्यूल पाइप जल्दी खराब हो सकते हैं. इसके साथ ही साथ लंबे समय तक इस पेट्रोल को डलवाने से इंजन की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है. कुछ मामलों में इसे डलवाने से गाड़ी को स्टार्ट या ड्राइव करने में भी समस्या आ सकती है.  

E20 भरवाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर आपकी कार साल 2015 के पहले की है तो ऐसे में आपको अधिकृत सर्विस सेंटर से पुष्टि करें कि आपकी कार E20-फ्यूल कम्पैटिबल है या नहीं. इन कारों में अचानक ई-20 पेट्रोल डलवाने से पहले आपको आधिकारिक सलाह लेनी चाहिए. इसके अलावा आपको अपनी कार की ओनर मैनुअल देखनी चाहिए. अगर आप इन कारों में ई-20 पेट्रोल डलवा ही रहे हैं तो ऐसे में फ्यूल फिल्टर, पाइप और इंजन की नियमिततौर पर जांच कराते रहनी चाहिए.

Tags: E20 petrol
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