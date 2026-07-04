Home > टेक - ऑटो > क्या वाकई काले रंग की कारों का एक्सीडेंट ज्यादा होता है? रंग से कैसे बढ़ सकता है हादसे का खतरा, जानें फैक्ट

क्या वाकई काले रंग की कारों का एक्सीडेंट ज्यादा होता है? रंग से कैसे बढ़ सकता है हादसे का खतरा, जानें फैक्ट

लेकिन, कुछ लोगों का यह मानना रहता है कि काले रंग की कार का एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होता है. क्या वास्तव में यह बात सच है या फिर यह सोशल मीडिया पर चल रहा कोई मिथ है. चलिए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई के बारे में.

By: Kunal Mishra | Published: July 4, 2026 12:31:08 PM IST

क्या वाकई काले रंग की कारों का एक्सीडेंट ज्यादा होता है? रंग से कैसे बढ़ सकता है हादसे का खतरा, जानें फैक्ट


Car Buying Tips: कार खरीदते समय ज्यादातर लोग सबसे पहले उसके डिजाइन, लुक्स और इंटीरियर में दिए गए फीचर्स की ओर आकर्षित होते हैं. हालांकि, यह कार लेने से पहले की एक बेसिक जरूरतें हैं, जो किसी भी कार में होनी चाहिए. इसके बाद हर इंसान की पसंद कार का रंग चुनते समय अलग-अलग होती है. किसी को सफेद कार पसंद आती है तो किसी को सिल्वर और ग्रे कलर की गाड़ियां ज्यादा अच्छी लगती हैं. वहीं, काले रंग की गाड़ियों को पसंद करने वालों का भी एक बड़ा सेगमेंट है. कुछ लोग केवल ब्लैक कार ही पसंद करते हैं वे इस रंग को ज्यादा स्टाइलिश और प्रीमियम मानते हैं.

लेकिन, कुछ लोगों का यह मानना रहता है कि काले रंग की कार का एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होता है. क्या वास्तव में यह बात सच है या फिर यह सोशल मीडिया पर चल रहा कोई मिथ है. चलिए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई के बारे में. 

You Might Be Interested In

क्या काले रंग की कारों का एक्सीडेंट सच में ज्यादा होता है?

यह बात सही है कि अन्य रंगों की कार के मुकाबले काले रंग की कार को एक्सीडेंट का ज्यादा खतरा रहता है. दरअसल, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि काले या फिर ग्रे और सिल्वर जैसी गहरे रंग वाली कारें आमतौर पर रोशनी को वापस लौटाने के बजाय उसे अपने अंदर सोखना शुरु कर देती हैं. ऐसे में कम रोशनी, धुंध और बारिश के मौसम में अगर आप रात में काले रंग की कार से चल रहे हैं तो अन्य वाहन चालकों के लिए इसे देख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इसलिए ऐसे में कई बार एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है. हालांकि, पूरी तरह यह कह देना सही नहीं होगा कि केवल काले रंग की कार ही दुर्घटना का कारण बनती है बल्कि, इसके पीछे अन्य भी कई फैक्टर जिम्मेदार माने जाते हैं. 

कौन-से रंग की कार रहती है ज्यादा सुरक्षित? 

सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो सफेद रंग की कार को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है. इसके अलावा गोल्डन, नारंगी और पीली गाड़ियों को भी सुरक्षा के लिहाज से अच्छा माना जाता है, जो कम विजिबिलिटी में भी दूर से दिखाई पड़ जाती हैं. हालांकि, सिल्वर और ग्रे रंग की कारों के साथ भी ब्लैक कार की ही तरह सुरक्षा से जुड़ी समस्या रहती है. अगर आप रात के समय कोई काले रंग की कार चला रहे हैं तो ऐसे में थोड़ा सतर्क रहकर चलाएं. इससे दुर्घटना होने से रोका जा सकता है.

Tags: car buying tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बारिश में कैसे हटाएं सब्जियों से चिपके जिद्दी कीटाणु!

July 3, 2026

मलाइका अरोड़ा ने मोनोकनी में दिखाई बोल्डनेस

July 3, 2026

ज्यादा मात्रा में सौंफ खाने के नुकसान

July 3, 2026

आंखों की रोशनी बढ़ने के लिए क्या खाएं?

July 3, 2026

फ्रेश रहने के लिए कौन से फल खाएं?

July 2, 2026

ज्यादा मसाले वाला खाना खाने के नुकसान

July 2, 2026
क्या वाकई काले रंग की कारों का एक्सीडेंट ज्यादा होता है? रंग से कैसे बढ़ सकता है हादसे का खतरा, जानें फैक्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या वाकई काले रंग की कारों का एक्सीडेंट ज्यादा होता है? रंग से कैसे बढ़ सकता है हादसे का खतरा, जानें फैक्ट
क्या वाकई काले रंग की कारों का एक्सीडेंट ज्यादा होता है? रंग से कैसे बढ़ सकता है हादसे का खतरा, जानें फैक्ट
क्या वाकई काले रंग की कारों का एक्सीडेंट ज्यादा होता है? रंग से कैसे बढ़ सकता है हादसे का खतरा, जानें फैक्ट
क्या वाकई काले रंग की कारों का एक्सीडेंट ज्यादा होता है? रंग से कैसे बढ़ सकता है हादसे का खतरा, जानें फैक्ट