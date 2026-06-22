Aprilia ने लॉन्च की नई Tuono 457 स्पेशल एडिशन, नए लुक के साथ मिलेंगे दमदार फीचर्स, जानें कीमत

Aprilia Tuono 457 Special Edition: लंबे समय से लोग Aprilia Tuono 457 के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे थे. हाल ही में दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Aprilia India ने भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपनी Aprilia Tuono 457 का 2026 Special Edition उतार दिया है. माना जा रहा है कि यह बाइक पहले से भी धांसु लुक में लॉन्च हुई है, जिसमें कई लेटेस्ट और दमदार फीचर्स के साथ बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरिएंस भी मिलने वाला है. पिछले मॉडल की तुलना में इस बाइक के Special Edition में काफी कुछ अलग बताया जा रहा है. अप्रिलिया इंडिया ने विश्व मोटरसाइकल दिवस (World Motorcycle Day) के अवसर पर इस बाइक को लॉन्च किया है.

इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत 3.99 लाख रुपये रखा गई है. Aprilia Tuono 457 को Mamba Black और Puma Grey कलर ऑप्शन में उतारा गया है. चलिए जानते हैं इसके फीचर्स और परफॉर्मेंस के बारे में.

Aprilia Tuono 457 Special Edition के फीचर्स

इस बाइक में आपका राइड-बाय-वायर थ्रॉटल और मल्टी-लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ ही साथ TFT instrument cluster का भी ऑप्शन दिया जाता है. इस बाइक में इलेक्ट्रॉनिक राइडर फीचर और इलेक्ट्रॉनिक एंटी थेफ्ट सिस्टम के साथ-साथ USB चार्जिंग सॉकेट भी दिया जाता है. tyre pressure monitoring system के साथ-साथ फुली एलईडी लाइट्स और फॉर्क स्लाइडर्स का भी ऑप्शन दिया जा रहा है. पिछली वाली बाइक की तुलना में इस Aprilia Tuono 457 Special Edition में आपको कई फीर्स नए और एडवांस देखने के लिए मिल रहे हैं, जोकि पहले नहीं थे.

पावर और परफॉर्मेंस में क्या है हाल?

Aprilia Tuono 457 Special Edition में आपको 457 सीसी का पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है, जो कि 47.6 एचपी की पावर और 43.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है. पावर और पिकअप के मामले में यह बाइक काफी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है. कंपनी द्वारा इस बाइक में 4 साल या 48000 किलोमीटर की वारंटी भी दी जा रही है. माइलेज के मामले में भी इसे काफी बेहतर माना जा रहा है.