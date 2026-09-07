Apple लॉन्च करने जा रहा है पहला Foldable iPhone! जानें कैमरा से लेकर फीचर्स तक सभी डिटेल, क्या होगी कीमत

Apple foldable iPhone: स्मार्टफोन की दुनिया में Apple एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. ऐपल 9 सितंबर यानि बुधवार को अपने सबसे बड़े स्पेशल इवेंट की तैयारी कर रहा है. इस इवेंट में कंपनी द्वारा iPhone 18 Pro सीरीज को लॉन्च किया जाएगा. 9 सितंबर को कंपनी अपना पहला फोल्डेबल iPhone पेश कर सकती है जिसे iPhone Fold भी कहा जा रहा है. जितना इंताजर लोगों में iPhone 18 Pro को लेकर है उतना ही बेसब्री से यूजर्स फोल्डेबल iPhone को लेकर भी कर रहे हैं.

दुनिया की निगाहें एप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन पर टिकी हैं कि आखिर अन्य आईफोन की तुलना में इसमें क्या अलग है और फीचर्स में यह फोन कैसा साबित होगा. माना जा रहा है कि Apple Watch Series 12 और Apple Watch Ultra 4 को भी इस बार के इवेंट में लॉन्च किया जा सकता है.

Apple foldable iPhone के फीचर्स

Apple का फोल्डेबल आईफोन कई जबरदस्त फीचर्स से लेस माना जा रहा है. फोन की मोटाई 4.5mm बताई जा रही है साथ ही साथ खोलने पर इस फोन का 7.8 इंच का OLED पैनल निकल कर आ सकता है. फोल्डिंग स्थिति में इसका साइज 5.5 इंच हो सकता है. इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,800mAh की बैटरी हो सकती है. iPhone Fold में बहुत पतले ग्लास और खास तौर पर बनाए गए डिस्प्ले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा. माना जा रहा है कि ऐप्पल का यह फोल्डेबल फोन Samsung के फोल्डेबल फोन को टक्कर देगा.

कितनी होगी कीमत और कैमरा?