Home > टेक - ऑटो > Apple लॉन्च करने जा रहा है पहला Foldable iPhone! जानें कैमरा से लेकर फीचर्स तक सभी डिटेल, क्या होगी कीमत

Apple लॉन्च करने जा रहा है पहला Foldable iPhone! जानें कैमरा से लेकर फीचर्स तक सभी डिटेल, क्या होगी कीमत

दुनिया की निगाहें एप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन पर टिकी हैं कि आखिर अन्य आईफोन की तुलना में इसमें क्या अलग है और फीचर्स में यह फोन कैसा साबित होगा. माना जा रहा है कि Apple Watch Series 12 और Apple Watch Ultra 4 को भी इस बार के इवेंट में लॉन्च किया जा सकता है.

By: Kunal Mishra | Published: September 7, 2026 5:27:22 PM IST

Apple लॉन्च करने जा रहा है पहला Foldable iPhone! जानें कैमरा से लेकर फीचर्स तक सभी डिटेल, क्या होगी कीमत


Apple foldable iPhone: स्मार्टफोन की दुनिया में Apple एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. ऐपल 9 सितंबर यानि बुधवार को अपने सबसे बड़े स्पेशल इवेंट की तैयारी कर रहा है. इस इवेंट में कंपनी द्वारा iPhone 18 Pro सीरीज को लॉन्च किया जाएगा. 9 सितंबर को कंपनी अपना पहला फोल्डेबल iPhone पेश कर सकती है जिसे iPhone Fold भी कहा जा रहा है. जितना इंताजर लोगों में iPhone 18 Pro को लेकर है उतना ही बेसब्री से यूजर्स फोल्डेबल iPhone को लेकर भी कर रहे हैं.
दुनिया की निगाहें एप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन पर टिकी हैं कि आखिर अन्य आईफोन की तुलना में इसमें क्या अलग है और फीचर्स में यह फोन कैसा साबित होगा. माना जा रहा है कि Apple Watch Series 12 और Apple Watch Ultra 4 को भी इस बार के इवेंट में लॉन्च किया जा सकता है. 

Apple foldable iPhone के फीचर्स 

Apple का फोल्डेबल आईफोन कई जबरदस्त फीचर्स से लेस माना जा रहा है. फोन की मोटाई 4.5mm बताई जा रही है साथ ही साथ खोलने पर इस फोन का 7.8 इंच का OLED पैनल निकल कर आ सकता है. फोल्डिंग स्थिति में इसका साइज 5.5 इंच हो सकता है. इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,800mAh की बैटरी हो सकती है. iPhone Fold में बहुत पतले ग्लास और खास तौर पर बनाए गए डिस्प्ले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा. माना जा रहा है कि ऐप्पल का यह फोल्डेबल फोन Samsung के फोल्डेबल फोन को टक्कर देगा. 

कितनी होगी कीमत और कैमरा? 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐप्पल के इस फोल्डेबल डिवाइस की कीमत भारतीय टेक बाजार में 2,21,900 रुपये हो सकती है, जोकि 12GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट में होगी. वहीं, बात करें अगर कैमरा की तो iPhone Ultra में डुअल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला 48MP का प्राइमरी कैमरा और 48MP का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा दिया जाएगा. इसमें दो डिस्प्ले के लिए अलग-अलग फ्रंट-फेसिंग कैमरा फोन में मिल सकते हैं. वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, फोन में 24MP का फ्रंट कैमरा भी दिया जा सकता है.

Tags: Apple Foldable iPhone
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्यों रिजेक्ट हो जाता है EPFO का क्लेम?

September 7, 2026

हॉलीवुड की 5 हॉरर फिल्में

September 6, 2026

शिवजी के 8 असुर भक्त: जिनकी तपस्या से पिघल गए...

September 6, 2026

2026 का टेस्ट का रन-मशीन कौन? देखें टॉप बल्लेबाजों की...

September 6, 2026

मिर्जापुर फिल्म में रसिका दुग्गल ने कैसे शूट किए रोमांटिक...

September 6, 2026

शिवजी के 8 नामों का जाप, जगाएं सोया भाग्य!

September 6, 2026
Apple लॉन्च करने जा रहा है पहला Foldable iPhone! जानें कैमरा से लेकर फीचर्स तक सभी डिटेल, क्या होगी कीमत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Apple लॉन्च करने जा रहा है पहला Foldable iPhone! जानें कैमरा से लेकर फीचर्स तक सभी डिटेल, क्या होगी कीमत
Apple लॉन्च करने जा रहा है पहला Foldable iPhone! जानें कैमरा से लेकर फीचर्स तक सभी डिटेल, क्या होगी कीमत
Apple लॉन्च करने जा रहा है पहला Foldable iPhone! जानें कैमरा से लेकर फीचर्स तक सभी डिटेल, क्या होगी कीमत
Apple लॉन्च करने जा रहा है पहला Foldable iPhone! जानें कैमरा से लेकर फीचर्स तक सभी डिटेल, क्या होगी कीमत