Apple Watch ने बचाई शख्स की जान, पानी के नीचे बजा मौत से बचाने वाला अलार्म
यह जान बचाने वाली डिवाइस भी बन चुकी है. हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जब मुंबई के 26 वर्षीय टेक्नीशियन क्षितिज ज़ोडापे की जान उनकी Apple Watch Ultra ने बचा ली.

By: Renu chouhan | Published: October 3, 2025 7:36:58 AM IST

आज के समय में स्मार्टवॉच सिर्फ फिटनेस ट्रैकर नहीं रह गई है, बल्कि यह जान बचाने वाली डिवाइस भी बन चुकी है. हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जब मुंबई के 26 वर्षीय टेक्नीशियन क्षितिज ज़ोडापे की जान उनकी Apple Watch Ultra ने बचा ली.

हादसा कैसे हुआ?
क्षितिज एक ई-कॉमर्स कंपनी में काम करते हैं और उन्हें डाइविंग का शौक है. इस साल गर्मियों में वे पुडुचेरी के पास बे ऑफ बंगाल में 36 मीटर गहराई में स्कूबा डाइविंग कर रहे थे. अचानक उनका वेट बेल्ट खुल गया, जिससे वे अनियंत्रित तरीके से ऊपर की ओर तेजी से उठने लगे. यह स्थिति बेहद खतरनाक थी क्योंकि पानी से अचानक ऊपर आने पर फेफड़ों पर दबाव बढ़ सकता है और वह फट भी सकते हैं.

एप्पल वॉच अल्ट्रा की चेतावनी
जैसे ही क्षितिज का शरीर तेजी से ऊपर उठने लगा, उनकी Apple Watch Ultra ने खतरे का संकेत पकड़ लिया. वॉच ने स्क्रीन पर चेतावनी दी कि वे बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं और इससे चोट लग सकती है. लेकिन क्षितिज उस समय खुद को रोक नहीं पा रहे थे. इसके बाद वॉच ने लाउड सायरन बजाना शुरू किया, जिसकी आवाज उनके डाइविंग इंस्ट्रक्टर तक पहुंच गई. इंस्ट्रक्टर तुरंत वापस आए और क्षितिज की मदद की. उस समय तक वे करीब 10 मीटर ऊपर आ चुके थे और लगातार ऊपर जा रहे थे.

मौत के खतरे से बचाव
अगर सायरन न बजता तो यह हादसा जानलेवा हो सकता था. पानी से अचानक बाहर आने पर शरीर पर दबाव कम हो जाता है और फेफड़े गुब्बारे की तरह फैल सकते हैं. यह स्थिति फेफड़ों के फटने तक ले जा सकती है. लेकिन वॉच के अलर्ट ने समय रहते इंस्ट्रक्टर को सावधान कर दिया और क्षितिज की जान बच गई.

क्षितिज का अनुभव और एप्पल का जवाब
क्षितिज ने कहा, “मुझे नहीं पता था कि वॉच में ऐसा सायरन फीचर है. अगर यह अलार्म नहीं बजता तो शायद आज मैं जिंदा न होता.” बाद में उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक को मेल लिखकर इस घटना की जानकारी दी. टिम कुक ने भी जवाब देते हुए कहा, “मुझे खुशी है कि आपके इंस्ट्रक्टर ने अलार्म सुना और समय पर मदद की. अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद.”

एप्पल वॉच अल्ट्रा का इमरजेंसी सायरन कैसे काम करता है?
एप्पल ने 2022 में अपनी Apple Watch Ultra लॉन्च की थी, जिसे एडवेंचर और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसमें इमरजेंसी सायरन फीचर दिया गया है, जो दो तरह की हाई-पिच आवाजें निकालता है. यह आवाज 180 मीटर तक सुनाई दे सकती है. पानी में वॉच गीली होने पर आवाज थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन सूखने पर यह फिर से तेज हो जाती है. यह फीचर तब तक बजता रहता है जब तक यूज़र इसे बंद न करे या वॉच की बैटरी खत्म न हो जाए.

