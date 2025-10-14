Apple का बड़ा धमाका! इस हफ्ते लॉन्च होंगे 3 नए प्रोडक्ट्स, मिलेगा अपग्रेडेड Vision Pro और नया MacBook Pro M5 चिप के साथ

iPhone 17 सीरीज के लॉन्च के ठीक एक हफ्ते बाद, Apple अब एक और बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इस हफ्ते तीन नए प्रोडक्ट्स- 14-इंच MacBook Pro (M5 चिप के साथ), अपग्रेडेड Vision Pro, और नया iPad Pro (2025) लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह लॉन्च किसी बड़े इवेंट के जरिए नहीं, बल्कि ऑनलाइन ऐनाउंसमेंट के रूप में किया जाएगा. यानी Apple अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर इन प्रोडक्ट्स की जानकारी पोस्ट करेगा.

लॉन्च डिटेल्स और उम्मीदें

ब्लूमबर्ग के जाने-माने टेक एनालिस्ट Mark Gurman ने अपनी Power On Newsletter में खुलासा किया है कि Apple इस हफ्ते बिना किसी लाइव इवेंट के, तीन नए डिवाइसेज की घोषणा कर सकता है. Apple पहले ही iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और Pro Max पेश कर चुका है. अब कंपनी की नजर MacBook, iPad Pro और Vision Pro को लेकर यूजर्स को एक्साइट करने पर है.

iPad Pro (2025): नए चिप और कैमरे के साथ अपग्रेडेड मॉडल

रिपोर्ट के मुताबिक, iPad Pro (2025) इस लॉन्च का सबसे चर्चित प्रोडक्ट हो सकता है. हालांकि इसमें डिजाइन के बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन इसके अंदर का हार्डवेयर काफी अपग्रेडेड होगा.

– M5 चिपसेट, जो पिछले M4 मॉडल की तुलना में

– 12% तेज CPU और

– 36% तेज GPU परफॉर्मेंस देगा.

– नई पोर्ट्रेट सेल्फी कैमरा प्लेसमेंट, जो अब लैंडस्केप कैमरे के साथ जुड़ सकता है.

14-इंच MacBook Pro (M5 चिप के साथ)

Apple का दूसरा बड़ा लॉन्च होगा नया 14-इंच MacBook Pro. यह डिवाइस भी M5 SoC (System on Chip) पर आधारित होगा, जो इसे ज्यादा तेज, स्मूथ और बैटरी एफिशियंट बनाएगा. MacBook Pro की परफॉर्मेंस में सुधार के साथ, कंपनी इसे क्रिएटिव प्रोफेशनल्स और पावर यूजर्स के लिए एक “सुपर अपग्रेड” की तरह पेश कर सकती है.

Apple Vision Pro: अपग्रेडेड वर्जन आने को तैयार

Apple का Vision Pro अभी नया ही था, लेकिन अब कंपनी इसका अपडेटेड वर्जन लॉन्च करने वाली है. Mark Gurman के मुताबिक, यह Vision Pro 2 नहीं होगा, बल्कि मौजूदा मॉडल का इंक्रीमेंटल अपडेट होगा.

संभावित बदलाव:

• M5 चिपसेट सपोर्ट

• नया Dual Knit Band हेड स्ट्रैप, जो यूजर्स को बेहतर कम्फर्ट और फिट देगा.

यह अपडेट उन यूजर्स को ध्यान में रखकर लाया जा रहा है जो Vision Pro के फ्यूचरिस्टिक एक्सपीरियंस को और ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं.

Apple का फोकस क्या है इस बार?

Apple इस बार हार्डवेयर अपग्रेड पर ज्यादा ध्यान दे रहा है- कंपनी की कोशिश है कि उसके सभी प्रोडक्ट्स M5 चिपसेट के साथ और बेहतर परफॉर्मेंस दें. चूंकि पिछले कुछ महीनों में Apple ने AI और विजुअल कंप्यूटिंग पर फोकस बढ़ाया है, इन डिवाइसेज का अपग्रेड इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.