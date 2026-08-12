Apple Pay: भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है ऐप्पल पे? शुरुआत में नहीं मिलेगी UPI सुविधा, जानें क्या होंगी खूबियां

Apple Pay: लंबे समय से भारत में एपल पे (Apple Pay) के लॉन्च होने की बात चल रही है. माना जा रहा है कि भारतीय टेक इंडस्ट्री में इसे जल्दी ही लॉन्च किया जा सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक दिग्गज एपल इस साल अक्टूबर में अपनी पेमेंट सर्विस को लॉन्च कर सकता है. वहीं, माना जा रहा है कि ऐप्पल पे लॉन्च होने के बाद शुरुआत में शायद यह UPI को सपोर्ट न करे, लेकिन आगे चलकर यह सुविधा दी जा सकती है.

हालांकि, ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारत में लॉन्च होने वाला Apple Pay शुरुआत में दूसरे देशों की तुलना में कुछ लिमिटेड फीचर्स के साथ आ सकता है. लेकिन, इसमें कौन से फीचर्स मिलेंगे और क्या खूबियां होंगी चलिए जानते हैं.

पार्टनरशिप को लेकर हो रही है बातचीत

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐप्पल भारत की कंपनियों और बैंकों से ऐप्पल पे की पार्टनरशिप को लेकर बातचीत कर रहा है. दरअसल, कंपनी को सर्विस शुरू करने से पहले बैंकिंग इंटीग्रेशन और जरूरी रेगुलेटरी प्रोसेस को पूरा करना ऐप्पल के लिए एक जरूरी प्रक्रिया होगी. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो Apple शुरुआत में भारत में Visa और Mastercard नेटवर्क वाले चुनिंदा क्रेडिट कार्ड को ही ऐप्पल पे में जोड़ सकता है. यूजर्स अपने सपोर्टेड कार्ड को iPhone के Wallet एप में ऐड कर पाएंगे. फिलहाल ऐप्पल अपने प्रीमियम आईफोन यूजर्स पर फोकस कर सकती है.

क्या होंगी ऐप्पल पे की खूबियां?