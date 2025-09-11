Home > टेक - ऑटो > iPhone 17 के लिए Apple ने लॉन्च की ₹6,000 की रस्सी! देख लोग बोले- इससे अच्छा फोन न ले लें…

Apple हमेशा अपने प्रोडक्ट्स और एक्सेसरीज़ को प्रीमियम अंदाज़ में पेश करता है. लेकिन इस बार कंपनी ने एक ऐसा एक्सेसरी लॉन्च किया है, जिसकी कीमत सुनकर लोग हैरान हैं. जी हाँ, Apple ने एक Crossbody Strap लॉन्च किया है जिसकी कीमत है ₹5,900. सोचिए, इतनी कीमत में भारत में एक नया एंट्री-लेवल स्मार्टफोन खरीदा जा सकता है.

Published: September 11, 2025 14:56:10 IST

Apple हमेशा अपने प्रोडक्ट्स और एक्सेसरीज़ को प्रीमियम अंदाज़ में पेश करता है. लेकिन इस बार कंपनी ने एक ऐसा एक्सेसरी लॉन्च किया है, जिसकी कीमत सुनकर लोग हैरान हैं. जी हाँ, Apple ने एक Crossbody Strap लॉन्च किया है जिसकी कीमत है ₹5,900. सोचिए, इतनी कीमत में भारत में एक नया एंट्री-लेवल स्मार्टफोन खरीदा जा सकता है.

क्या है खास इस स्ट्रैप में?
यह Crossbody Strap आपके iPhone को हैंड्स-फ्री तरीके से कैरी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसे आप कुछ सिलेक्टेड Apple केस में क्लिप कर सकते हैं. स्ट्रैप 100% रीसाइकल्ड PET यार्न से बना है, जो हल्का और स्मूद है. यह आसानी से आपके कंधे पर क्रॉस होकर लटकता है और देखने में भी प्रीमियम लगता है.

Apple ने इसमें मैग्नेट और स्टेनलेस स्टील स्लाइडिंग मैकेनिज़्म दिया है, जिससे आप इसकी लंबाई को अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं. यह स्ट्रैप 108 सेमी (लगभग 42 इंच) से लेकर 208 सेमी (82 इंच) तक एडजस्ट हो सकता है, यानी ज्यादातर बॉडी टाइप पर आसानी से फिट बैठता है.

बॉक्स में क्या मिलता है?
अगर आप सोच रहे हैं कि इतने पैसे खर्च करने पर आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरी, चार्जर या कुछ और मिलेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. बॉक्स में आपको सिर्फ स्ट्रैप ही मिलता है.

लोगों की प्रतिक्रिया
कुछ लोगों के लिए यह स्ट्रैप स्टाइल और सुविधा का एक अच्छा तरीका है. वहीं, कई यूजर्स इसे देखकर यही सोच रहे हैं कि “इतने पैसे में तो एक नया फोन आ सकता है.” यानी Apple ने एक बार फिर से एक साधारण चीज़ को प्रीमियम स्टेटमेंट पीस में बदल दिया है.

