अब नहीं आएगा iPhone 18! Apple ने बदल दी पूरी लॉन्च प्लानिंग, जानिए कब मिलेगा नया iPhone

Apple अपने iPhone लॉन्च शेड्यूल में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. अब तक हर साल सितंबर के महीने में कंपनी अपनी नई iPhone सीरीज़ को पेश करती थी, लेकिन इस बार कहानी अलग है. कंपनी के अंदर चल रही प्लानिंग के मुताबिक, आने वाले साल यानी 2026 में iPhone 18 लॉन्च नहीं किया जाएगा. इसके पीछे Apple की एक बड़ी रणनीति छिपी है जो आने वाले वर्षों में उसके पूरे प्रोडक्ट लॉन्च सिस्टम को बदल सकती है.

iPhone 18 लॉन्च क्यों हो रहा है देर से

रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple अब एक नया “दो-फेज़ लॉन्च प्लान” अपनाने जा रहा है. अभी तक सभी मॉडल एक साथ लॉन्च किए जाते थे, लेकिन अब यह सिलसिला खत्म होगा. कंपनी अब अपने प्रोडक्ट्स को दो हिस्सों में रिलीज़ करेगी. पहले फेज़ में सितंबर 2026 में सिर्फ प्रीमियम मॉडल जैसे iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और iPhone Air 2 लॉन्च किए जाएंगे. वहीं, iPhone 18 का बेसिक वर्जन अब अगले साल नहीं आएगा.

जिस स्लॉट में आमतौर पर स्टैंडर्ड iPhone आता था, वहां इस बार Apple का पहला फोल्डेबल फोन iPhone Fold लॉन्च किया जाएगा. यह Apple का अब तक का सबसे इनोवेटिव डिवाइस माना जा रहा है और कंपनी चाहती है कि उसे पूरा ध्यान मिले. इसीलिए iPhone 18 की लॉन्चिंग को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है.

iPhone 18 कब आएगा

Apple ने यह तय किया है कि अब iPhone 18 को 2027 के शुरुआती महीनों में यानी स्प्रिंग सीज़न में लॉन्च किया जाएगा. यह फोन उस वक्त के साथ-साथ iPhone 18e के साथ पेश किया जाएगा. ये दोनों मॉडल उन यूज़र्स के लिए होंगे जो हाई-एंड प्रीमियम फोन्स की बजाय वैल्यू-फ्रेंडली विकल्प पसंद करते हैं. इससे पहले, मार्च 2026 में कंपनी iPhone 17e लॉन्च करने की योजना बना रही है, जो iPhone 17 का सस्ता वर्जन होगा.

Apple की यह नई रणनीति क्यों

Apple का यह फैसला सिर्फ लॉन्च डेट का बदलाव नहीं है, बल्कि कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा है. कंपनी चाहती है कि सितंबर में लॉन्च होने वाले महंगे iPhones जैसे Pro, Pro Max और Fold ज्यादा से ज्यादा बिक्री करें, ताकि फेस्टिव सीज़न में मुनाफा बढ़े. जब इन फोन्स का शुरुआती क्रेज खत्म हो जाएगा, तब Apple iPhone 18 और 18e को लॉन्च करके फिर से मार्केट में चर्चा बटोरना चाहेगा.

iPhone 18 में क्या खास हो सकता है

iPhone 17 सीरीज़ में Apple ने पहले ही कई बड़े बदलाव किए हैं जैसे बेहतर कैमरा, तेज़ प्रोसेसर और एडवांस्ड बैटरी सिस्टम. अब उम्मीद है कि iPhone 18 इन सब फीचर्स को और एक स्तर ऊपर ले जाएगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone 18 में 2nm चिपसेट, बेहतर कैमरा परफॉर्मेंस और उन्नत AI फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. हालांकि, यूज़र्स को इसके लिए करीब डेढ़ साल तक इंतज़ार करना होगा.

क्या iPhone Fold iPhone 18 की जगह लेगा

Apple अपने पहले फोल्डेबल iPhone को एक बड़ा लॉन्च बनाना चाहता है. कंपनी नहीं चाहती कि iPhone 18 उसकी चमक कम करे. इसलिए iPhone Fold को पहले लॉन्च किया जा रहा है, ताकि उसे पूरी मीडिया और मार्केट अटेंशन मिले. बाद में, जब Fold का ट्रेंड थोड़ा शांत पड़ेगा, तब iPhone 18 को लॉन्च किया जाएगा ताकि कंपनी की बिक्री और चर्चा दोनों बरकरार रहें.