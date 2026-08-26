भारत में लॉन्च हुए M6 और M5 वाले Apple Mac Mini, पहले से 4 गुना तेजी से करेंगे काम, जानें कीमत और खासियत

Mac Mini M6 chip: दुनिया की जानी-मानी टेक कंपनी Apple ने मंगलवार को भारत में Mac Mini के नए वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं. Mac Mini को M5 Pro और नए M6 सिलिकॉन के साथ कन्फिगर किया जा सकता है. एपल ने एआई कंप्यूटिंग की बढ़ती मांग को देखते हुए अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पोर्टफोलियो में यह अपडेट किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए Mac mini को कंपनी अब नई M6 चिप के साथ पेश कर रही है, जबकि Mac Studio को M5 Max और नए M5 Ultra चिप के साथ उतारा गया है.

नए Mac mini में एआई की परफॉर्मेंस अब पहले वाले डिवाइस के मुकाबले कई गुना तक ज्यादा बढ़ जाएगी. ऐप्पल के मुताबिक इन डेस्कटॉप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा.

क्या होंगे फीचर्स और खासियत?

माना जा रहा है कि पिछली डिवाइस के मुकाबले नई लॉन्च होने वाली चिप ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगी. Mac mini का एक हाई-एंड वेरिएंट M5 Pro चिप के साथ आएगा. इसमें 18-कोर तक CPU और 20-कोर तक GPU दिया गया है. यह काफी अच्छे विजुअल इफेकट्स देगा और प्रोफेश्नल कामों के लिए परफेक्ट भी रहेगा. इस डेस्कटॉप के M6 चिप वाले वर्जन में 12-कोर CPU और 12-कोर GPU दिया गया है. यह Mac Mini के M4 वाले वर्जन की तुलना में 4 गुना फास्ट AI परफॉर्मेंस दे सकता है. वहीं, बात करें अगर Mac Mini के M5 Pro वाले वर्जन को 18-कोर CPU और 20-कोर GPU के साथ कन्फिगर किया जा सकता है. यह डेस्कटॉप 64 GB तक यूनिफाइड मेमोरी को सपोर्ट करता है.

कितनी होगी कीमत?