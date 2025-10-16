Home > टेक - ऑटो > Apple ने लॉन्च किया नया 14-इंच MacBook Pro, अब M5 चिप के साथ और भी तेज, स्मार्ट और पावरफुल

By: Renu chouhan | Published: October 16, 2025 7:02:27 AM IST

Apple ने अपने लेटेस्ट 14-इंच MacBook Pro (2025) को लॉन्च कर दिया है, जिसमें नई M5 चिप दी गई है. कंपनी का कहना है कि यह “Mac के लिए AI का सबसे बड़ा कदम” है. नई चिप MacBook को पहले से कहीं ज्यादा फास्ट, इंटेलिजेंट और पावरफुल बना देती है. M5 चिप में हर कोर में Neural Accelerator और नया 16-कोर Neural Engine है, जो AI और मशीन लर्निंग से जुड़े कामों को बेहद तेजी से करता है.

M5 चिप- अब तक की सबसे एडवांस्ड और तेज चिप
Apple की नई M5 चिप पिछले मॉडल M4 से काफी ज्यादा पावरफुल है. इसमें 3.5 गुना तेज AI परफॉर्मेंस और 1.6 गुना बेहतर ग्राफिक्स स्पीड मिलती है. इस चिप का Neural Engine अब और भी स्मार्ट है, जो क्रिएटिव ऐप्स से लेकर लोकल AI मॉडल्स (LLMs) तक सबकुछ हैंडल कर सकता है- यानी अब AI टूल्स क्लाउड पर नहीं, बल्कि सीधा आपके लैपटॉप पर चलेंगे.

यह अपग्रेड उन लोगों के लिए खास है जो वीडियो एडिटिंग, 3D डिजाइनिंग, कोडिंग या AI कंटेंट जनरेशन जैसे हेवी टास्क करते हैं. अब बड़े फाइल्स को एक्सपोर्ट करना, मल्टीपल ऐप्स को एक साथ चलाना और AI आधारित टूल्स का इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा स्मूद और तेज हो गया है.

सुपरफास्ट परफॉर्मेंस और बैटरी
नए MacBook Pro में अब 2x फास्ट SSD स्पीड, 150GB/s यूनिफाइड मेमोरी बैंडविड्थ, और 24 घंटे की बैटरी लाइफ दी गई है. Apple का दावा है कि अब यूजर्स बड़े वीडियो एक्सपोर्ट, AI वीडियो एन्हांसमेंट, और टेक्स्ट-टू-इमेज टूल्स जैसे भारी प्रोसेसिंग वाले काम बिना किसी लैग के कर सकते हैं. Apple का कहना है कि यह लैपटॉप प्लग इन हो या बैटरी पर, दोनों हालत में समान परफॉर्मेंस देता है- जो इसे बाकी Windows लैपटॉप्स से अलग बनाता है.

Intel और M1 मॉडल्स से कितना तेज?
अगर आप पुराने Intel MacBook या M1 MacBook Pro से अपग्रेड कर रहे हैं, तो यह अपग्रेड गेम-चेंजर साबित होगा.
* M5 MacBook Pro की AI परफॉर्मेंस Intel मॉडल्स से 86 गुना तेज है.
* और M1 मॉडल्स से 6 गुना तेज.
इसका मतलब है कि अब AI एडिटिंग, वीडियो रेंडरिंग, और ऐप लॉन्चिंग बेहद स्पीड से होगी- बिना किसी लैग के.

शानदार डिस्प्ले और ऑडियो एक्सपीरियंस
MacBook Pro में वही 14-इंच Liquid Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है, जो Nano-texture ग्लास ऑप्शन के साथ आता है. यह डिस्प्ले हाई ब्राइटनेस और एक्सट्रा कलर प्रिसिशन के लिए जाना जाता है- खासकर डिजाइनर्स और वीडियोग्राफर्स के लिए. इसके साथ 12MP Center Stage कैमरा और 6-स्पीकर Spatial Audio सिस्टम दिया गया है, जिससे वीडियो कॉल और मीडिया प्लेबैक का एक्सपीरियंस एकदम प्रोफेशनल लेवल का हो जाता है.

macOS Tahoe और Apple Intelligence
नया MacBook Pro अब macOS Tahoe पर चलता है, जिसमें Apple का नया Apple Intelligence सिस्टम दिया गया है. यह एक AI-सक्षम, प्राइवेसी-फोकस्ड सिस्टम है जो आपके डिवाइस में सीधे AI टूल्स और पर्सनल असिस्टेंस जोड़ता है. यानी आपकी पर्सनल डेटा क्लाउड पर नहीं जाती, बल्कि सीधे डिवाइस पर प्रोसेस होती है.

भारत में कीमत और उपलब्धता
नया MacBook Pro M5 (14-इंच) दो कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है- Space Black और Silver.
* इसकी कीमत ₹1,69,900 रखी गई है.
* वहीं स्टूडेंट्स (एजुकेशन बायर्स) के लिए इसकी कीमत ₹1,59,999 है.
* प्री-ऑर्डर Apple की वेबसाइट पर शुरू हो चुके हैं और 22 अक्टूबर से रिटेल स्टोर्स में उपलब्ध होंगे.

