Apple ने लॉन्च किया अपना अब तक का सबसे पावरफुल iPad Pro, अब M5 चिप के साथ, जानिए कीमत और फीचर्स

Apple ने भारत में अपना अब तक का सबसे एडवांस्ड और पावरफुल iPad Pro (2025) लॉन्च किया है. इस बार कंपनी ने इसमें नया M5 चिपसेट दिया है, जो पहले से कई गुना तेज और स्मार्ट है. नया iPad Pro iPadOS 26 पर चलता है और इसमें नए AI फीचर्स, शानदार डिस्प्ले क्वालिटी, और तेज वायरलेस कनेक्टिविटी दी गई है. यह खासतौर पर क्रिएटर्स और प्रोफेशनल यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो परफॉर्मेंस और प्रिसिशन दोनों चाहते हैं.

दो साइज में लॉन्च हुआ नया iPad Pro

Apple ने नया iPad Pro दो साइज में लॉन्च किया है- 11 इंच और 13 इंच. दोनों मॉडल्स में Ultra Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है, जो Tandem OLED टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है. इससे स्क्रीन की ब्राइटनेस और कलर कॉन्ट्रास्ट पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गया है. चाहे आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हों या ग्राफिक डिजाइनिंग- डिस्प्ले हर काम में परफेक्ट विजुअल एक्सपीरियंस देता है.

M5 चिप – अब तक की सबसे तेज प्रोसेसिंग

नए M5 चिप में 10-कोर CPU और थर्ड-जेनरेशन रे-ट्रेसिंग GPU शामिल है. यह चिप हर कोर में Neural Accelerator के साथ आता है, जिससे AI परफॉर्मेंस 3.5 गुना तेज हो गई है. अगर इसे पुराने M1 मॉडल से तुलना करें, तो यह लगभग 5.6 गुना तेज काम करता है. इसकी मदद से ऐप्स जैसे DaVinci Resolve और Draw Things में 3D रेंडरिंग और एडवांस्ड AI वर्क बहुत स्मूद तरीके से होते हैं.

iPadOS 26 – अब और स्मार्ट व मल्टीटास्किंग के लिए बेहतर

Apple ने इसके साथ iPadOS 26 भी पेश किया है, जिसमें पूरी तरह से रीडिजाइन इंटरफेस दिया गया है. इसमें अब नया विंडो मैनेजमेंट सिस्टम है, जिससे एक साथ कई ऐप्स को यूज करना आसान हो गया है. इसके अलावा, अब iPad में Preview App भी दिया गया है, जिससे आप PDF फाइल्स को सीधे एडिट और मैनेज कर सकते हैं- यानी अब लैपटॉप की जरूरत और भी कम हो जाएगी.

भारत में कीमत और उपलब्धता

भारत में नया iPad Pro (M5) Apple की वेबसाइट पर प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है और ग्राहकों को 22 अक्टूबर से डिलीवरी शुरू हो जाएगी.

11-इंच iPad Pro (Wi-Fi) की कीमत ₹99,990 से शुरू होती है

11-इंच (Wi-Fi + Cellular) की कीमत ₹1,19,900 है

13-इंच iPad Pro (Wi-Fi) की कीमत ₹1,29,900 से शुरू

13-इंच (Wi-Fi + Cellular) की कीमत ₹1,49,900 है

Apple ने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एजुकेशन प्राइसिंग भी रखी है- जहां 11-इंच मॉडल ₹89,900 और 13-इंच ₹1,09,900 में मिल सकता है. Magic Keyboard (₹29,900) और Apple Pencil Pro (₹11,900) अलग से खरीदे जा सकते हैं.

बैटरी और कनेक्टिविटी

कनेक्टिविटी के लिए नए iPad Pro में Wi-Fi 7, Bluetooth 6, और Thread सपोर्ट दिया गया है, जो N1 नेटवर्किंग चिप के जरिए काम करता है. इसके सेलुलर वेरिएंट्स में नया C1X मॉडेम है, जिससे मोबाइल डेटा स्पीड 50% तक तेज हो गई है. चार्जिंग की बात करें तो, यह 70W USB-C एडेप्टर से 30 मिनट में 50% तक चार्ज हो सकता है.

iPad Pro: परफॉर्मेंस और पावर दोनों में बेस्ट

नए M5 चिप, बेहतर डिस्प्ले, और एडवांस्ड AI फीचर्स के साथ, Apple iPad Pro (2025) अब तक का सबसे पावरफुल iPad है. यह न सिर्फ डिजाइनर्स और वीडियोग्राफर्स के लिए, बल्कि उन सभी के लिए परफेक्ट है जो अपने काम में स्पीड और परफॉर्मेंस चाहते हैं.