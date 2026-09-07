Home > टेक - ऑटो > Apple Launch Event: सिर्फ iPhone 18 Pro ही नहीं बल्कि, 9 सितंबर को ऐप्पल इन खास गैजेट्स से भी उठाएगी पर्दा

Apple Launch Event: सिर्फ iPhone 18 Pro ही नहीं बल्कि, 9 सितंबर को ऐप्पल इन खास गैजेट्स से भी उठाएगी पर्दा

इस बार इवेंट में केवल iPhone 18 Pro ही नहीं बल्कि, अन्य भी गैजेट्स को लॉन्च किए जाने की बात हो रही है. ऐपल वॉच सीरीज़ 12 को लेकर नई लीक सामने आई है. माना जा रहा है कि इस बार इस स्मार्टवॉच को भी लॉन्च किया जा सकता है. चलिए जानते हैं ऐप्पल इस बार क्या-क्या लॉन्च कर सकता है.

By: Kunal Mishra | Published: September 7, 2026 5:20:05 PM IST

Apple Launch Event: सिर्फ iPhone 18 Pro ही नहीं बल्कि, 9 सितंबर को ऐप्पल इन खास गैजेट्स से भी उठाएगी पर्दा


Apple Launch Event: कैलिफोर्निया में 9 सितंबर को एपल का ‘सरप्राइज एंड शाइन’ इवेंट को लेकर यूजर्स में काफी उत्साह है. लोग ऐप्पल के इस इवेंट को देखना चाहते हैं. खासकर सबसे ज्यादा क्रेज iPhone 18 Pro की लॉन्चिंग को लेकर है. इस बार के इवेंट में कंपनी iPhone 18 Pro को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर सकती है. इस बार का इवेंट ज्यादा खास इसलिए हो सकता है क्योंकि, कंपनी अपना पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च करने के साथ ही कुछ अन्य डिवाइस से भी 9 सितंबर को पर्दा उठा सकती है.
इस बार इवेंट में केवल iPhone 18 Pro ही नहीं बल्कि, अन्य भी गैजेट्स को लॉन्च किए जाने की बात हो रही है. ऐपल वॉच सीरीज़ 12 को लेकर नई लीक सामने आई है. माना जा रहा है कि इस बार इस स्मार्टवॉच को भी लॉन्च किया जा सकता है. चलिए जानते हैं ऐप्पल इस बार क्या-क्या लॉन्च कर सकता है. 

Apple Watch Series 12 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इस बार के इवेंट में Apple Watch Series 12 को भी पेश कर सकती है. जानकारी के मुताबिक इस लेटेस्ट वॉच के डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. Apple सिरेमिक केस का ऑप्शन वापस ला सकती है. इसमें  S-series की चिप मिलने के साथ ही हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग के भी कई जबरदस्त फीचर्स देखने के लिए मिल सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वॉच को भी 9 सितंबर यानि बुधवार को लॉन्च किया जा सकता है, जिसके कुछ दिनों बाद इसकी सेल भी शुरु हो जाएगी. 

AirPods 5 

इस बार के ऐप्पल लॉन्च इवेंट में AirPods 5 को भी लॉन्च किया जा सकता है. इसे भी आईफोन के साथ 9 सितंबर मे लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद इसे ऐप्पल के स्टोर्स में सेल किया जाएगा. माना जा रहा है कि इस एयरपॉड में H3 chip मिलने के साथ ही Active Noise Cancellation (ANC) का भी फीचर देखने के लिए मिल जाएगा. अगर आप AirPods 5 लेना चाहते हैं तो कुछ दिन का इंतजार करना सही रहेगा.

Tags: Apple Launch Event
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्यों रिजेक्ट हो जाता है EPFO का क्लेम?

September 7, 2026

हॉलीवुड की 5 हॉरर फिल्में

September 6, 2026

शिवजी के 8 असुर भक्त: जिनकी तपस्या से पिघल गए...

September 6, 2026

2026 का टेस्ट का रन-मशीन कौन? देखें टॉप बल्लेबाजों की...

September 6, 2026

मिर्जापुर फिल्म में रसिका दुग्गल ने कैसे शूट किए रोमांटिक...

September 6, 2026

शिवजी के 8 नामों का जाप, जगाएं सोया भाग्य!

September 6, 2026
Apple Launch Event: सिर्फ iPhone 18 Pro ही नहीं बल्कि, 9 सितंबर को ऐप्पल इन खास गैजेट्स से भी उठाएगी पर्दा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Apple Launch Event: सिर्फ iPhone 18 Pro ही नहीं बल्कि, 9 सितंबर को ऐप्पल इन खास गैजेट्स से भी उठाएगी पर्दा
Apple Launch Event: सिर्फ iPhone 18 Pro ही नहीं बल्कि, 9 सितंबर को ऐप्पल इन खास गैजेट्स से भी उठाएगी पर्दा
Apple Launch Event: सिर्फ iPhone 18 Pro ही नहीं बल्कि, 9 सितंबर को ऐप्पल इन खास गैजेट्स से भी उठाएगी पर्दा
Apple Launch Event: सिर्फ iPhone 18 Pro ही नहीं बल्कि, 9 सितंबर को ऐप्पल इन खास गैजेट्स से भी उठाएगी पर्दा