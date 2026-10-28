Apple का ये वाला iPhone यूज करते हैं तो खतरे में हैं आप, कंपनी ने बताया कैसे बचें? नोट करें पूरा प्रोसेस

Apple iphone Users Issues Warning : एप्पल ने अपने कुछ आईफोन यूजर्स को एक सुरक्षा खामी के बारे में जरूरी चेतावनी दी है, जिसका इस्तेमाल शायद एक ‘बेहद जटिल हमले’ में किया गया हो. इस खामी का फायदा उठाकर हमलावर डिवाइस पर खतरनाक कमांड चला सकते हैं. इसके लिए वे एक ‘बूबी-ट्रैप्ड’ (धोखे वाली) फाइल का इस्तेमाल करते हैं. यह देखने में बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन इसमें जानबूझकर कुछ बदलाव किए गए होते हैं ताकि जब आपका फोन इसे प्रोसेस करें, तो सुरक्षा की कमजोरी का फायदा उठाया जा सके. आम यूजर्स के लिए इसका मतलब यह है कि कोई देखने में सुरक्षित लगने वाला डॉक्यूमेंट भी किसी कमजोर सॉफ्टवेयर में घुसने का जरिया बन सकता है.

अब क्या करें एप्पल फोन यूजर्स

26 अक्टूबर को जारी किया गया iOS 18.7.11 अपडेट, आईफोन XS, आईफोन XS मैक्स और आईफोन XR के लिए उपलब्ध है. इसमें एक और खामी को भी ठीक किया गया है, जिसकी वजह से कोई खतरनाक ऐप बिना अनुमति मांगे कैमरा एक्सेस कर सकता था. तीसरे सुधार में एक ऐसी कमजोरी को दूर किया गया है, जिससे कोई ऐप आपकी निजी और संवेदनशील जानकारी को उजागर कर सकता था. जिन लोगों के पास ये फोन हैं, उन्हें तुरंत ‘सेटिंग्स’ (Settings) में जाकर ‘जनरल’ (General) चुनना चाहिए और ‘सॉफ्टवेयर अपडेट’ (Software Update) पर टैप करके चेक करना चाहिए कि क्या अपडेट डाउनलोड के लिए उपलब्ध है.

जिन हमलों की बात हो रही है, वे कुछ खास लोगों को निशाना बनाकर किए गए हैं. एप्पल ने न तो पीड़ितों की पहचान बताई है और न ही यह कहा है कि उनके खिलाफ कैमरा वाली खामी का इस्तेमाल किया गया था. यह चेतावनी ‘कोरग्राफिक्स’ (CoreGraphics) से जुड़ी है. यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एप्पल डिवाइस को विजुअल कंटेंट (तस्वीरें, वीडियो आदि) प्रोसेस करने और दिखाने में मदद करता है. CVE-2026-86950 के रूप में ट्रैक की गई इस खामी की वजह से मेमोरी के तय हिस्से के बाहर भी डेटा लिखा जा सकता था, जिससे किसी हमलावर का कोड रन (run) होने की संभावना बन जाती है. एप्पल ने बताया कि iOS 27 से पुराने वर्ज़न में ‘कुछ खास लोगों को निशाना बनाकर किए गए बेहद जटिल हमलों में इस खामी का फायदा उठाया गया हो सकता है.

कंपनी ने इस खामी की जानकारी देने के लिए ‘मेटा प्रोडक्ट सिक्योरिटी’ (Meta Product Security) को श्रेय दिया और बताया कि मेमोरी बाउंड्री की जांच (checks) को बेहतर बनाकर इस समस्या को ठीक कर दिया गया है. कैलिफ़ (Calif) के सुरक्षा शोधकर्ताओं ने अलग से दिखाया कि एक ऐसी PDF फ़ाइल, जिसमें खास तौर पर तैयार किया गया फ़ॉन्ट हो, वह मेमोरी करप्शन (memory corruption) का कारण बन सकती है. उनके विश्लेषण से व्हाट्सएप (WhatsApp) के साथ संभावित संबंध का संकेत मिला, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हुआ कि असल हमले किस तरह अंजाम दिए गए.

जानें पूरा प्रोसेस

एप्पल की सुरक्षा रिलीज़ सूची के अनुसार, कंपनी ने सातवीं पीढ़ी (7th generation) के आईपैड के लिए iPadOS 18.7.11 भी जारी किया है. अपडेट इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले iCloud या कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अपने आईफ़ोन का बैकअप लें, फिर इसे पावर से कनेक्ट करें और वाई-फ़ाई (Wi-Fi) से जोड़ें. ‘सेटिंग्स’ (Settings) खोलें ‘जनरल’ (General) पर टैप करें और फिर ‘सॉफ़्टवेयर अपडेट’ (Software Update) पर जाएं. स्क्रीन पर आपको अभी इंस्टॉल किया गया सॉफ़्टवेयर वर्ज़न दिखेगा और यह भी पता चलेगा कि कोई नया अपडेट उपलब्ध है या नहीं. अगर iOS 18.7.11 का विकल्प मिलता है, तो ‘डाउनलोड और इंस्टॉल’ (Download and Install) पर टैप करें और निर्देशों का पालन करें. अगर पूछा जाए तो अपना पासकोड दर्ज करें. इंस्टॉलेशन पूरा होने दें फिर दोबारा ‘सॉफ़्टवेयर अपडेट’ में जाकर जांच लें कि फ़ोन पर अपडेटेड वर्ज़न चल रहा है या नहीं. नए डिवाइस पर वर्ज़न नंबर अलग हो सकता है, इसलिए खास तौर पर iOS 18.7.11 खोजने के बजाय, अपने मॉडल के लिए दिखाए जा रहे सबसे नए और उपयुक्त अपडेट को ही इंस्टॉल करें. एप्पल की हालिया रिलीज़ में, सपोर्ट करने वाले नए आईफ़ोन के लिए iOS 27.2 और iOS 26.7.2 भी शामिल हैं। एप्पल अपने प्रोडक्ट्स की सुरक्षा के लिए सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखने की सलाह देता है.

‘सॉफ्टवेयर अपडेट’ में जाकर पाएं समाधान

अगर स्टोरेज कम है, तो एप्पल के अनुसार, फोन में जगह बनाने के लिए कुछ ऐप्स को अस्थायी रूप से हटाने का विकल्प मिल सकता है. (Continue) चुनने पर यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अपडेट पूरा होने के बाद ऐप्स अपने आप फिर से इंस्टॉल हो जाते हैं. जो यूज़र्स वायरलेस तरीके से अपडेट नहीं देख पा रहे हैं या इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, वे कंप्यूटर के ज़रिए अपडेट करने के लिए एप्पल के निर्देशों का पालन कर सकते हैं. भविष्य के ज़रूरी अपडेट्स न छूटें, इसके लिए ‘सॉफ्टवेयर अपडेट’ में जाएं, ‘ऑटोमैटिक अपडेट्स’ चुनें और ऑटोमैटिक इंस्टॉलेशन को इनेबल कर दें. एप्पल का कहना है कि इससे अपडेट्स रात भर में इंस्टॉल हो सकते हैं, जब डिवाइस चार्ज हो रहा हो और वाई-फ़ाई से जुड़ा हो. जिन यूज़र्स के डिवाइस पर इसका असर पड़ा है, उनके लिए सबसे सही कदम यह है. अपना सॉफ्टवेयर वर्ज़न चेक करें और उपलब्ध अपडेट को तुरंत इंस्टॉल कर लें.