Apple iPhone Ultra vs Galaxy Z Fold 8 Wide: कौन होगा फोल्डेबल दुनिया का नया बादशाह? जानें अब तक की हर बड़ी डिटेल

उम्मीद है कि Apple 2026 में अपने पहले फोल्डेबल डिवाइस के साथ फोल्डेबल स्मार्टफोन मार्केट में उतरेगा जिसे आमतौर पर ‘iPhone Ultra’ कहा जा रहा है. यह हैंडसेट Samsung के आने वाले Galaxy Z Fold 8 Wide को टक्कर दे सकता है. उम्मीद है कि यह डिवाइस फोल्डेबल सेगमेंट में कंपनी के सालों के अनुभव का फायदा उठाएगा. हालांकि अभी तक किसी भी स्मार्टफोन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन रिपोर्ट्स और सप्लाई चेन की जानकारी से दोनों डिवाइस के बीच कई संभावित अंतर सामने आए हैं.

डिजाइन का तरीका

इनके बीच सबसे बड़ा फर्क शायद इनकी डिजाइन फिलॉसफी का है. उम्मीद है कि Samsung, Galaxy Z Fold 8 Wide के साथ अपने मौजूदा फोल्डेबल फ़ॉर्मूले को और बेहतर बनाएगा. इसमें पतली बॉडी, चौड़ा कवर डिस्प्ले और बेहतर हिंज मैकेनिज़्म हो सकता है.

वहीं रिपोर्ट्स से पता चलता है कि Apple फोल्डेबल मार्केट में आने से पहले काफी सोच-समझकर कदम उठा रहा है. iPhone Ultra में नए डिजाइन वाला हिंज, टाइटेनियम फ़्रेम और ऐसा डिस्प्ले होने की उम्मीद है जिसमें क्रीज (मोड़ का निशान) लगभग न के बराबर दिखेगा. रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि Apple इस डिवाइस को मार्केट में मौजूद कई फोल्डेबल फोन के मुकाबले काफी पतला बनाना चाहता है.

डिस्प्ले

उम्मीद है कि Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 8.2 इंच का इंटरनल डायनामिक AMOLED डिस्प्ले और पिछले Fold मॉडल की तुलना में ज्यादा चौड़ी एक्सटर्नल स्क्रीन होगी.

वहीं ऐसी चर्चा है कि iPhone Ultra में 7.8 इंच का फोल्डेबल OLED डिस्प्ले और साथ ही 5.5 इंच का एक्सटर्नल डिस्प्ले होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple डिस्प्ले क्रीजॉ यानी फोल्ड होने वाली जगह पर दिखने वाली लाइन को कम करने पर ध्यान दे रहा है जो फोल्डेबल फोन की एक आम समस्या है.

परफॉर्मेंस

उम्मीद है कि Samsung अपने Galaxy Z Fold 8 में Qualcomm के नेक्स्ट-जेनरेशन फ्लैगशिप Snapdragon प्रोसेसर का इस्तेमाल करेगा साथ ही इसमें 16GB तक RAM और स्टोरेज के कई ऑप्शन भी होंगे.

उम्मीद है कि Apple एक एडवांस्ड प्रोसेस से बनी नेक्स्ट-जेनरेशन Apple Silicon चिप का इस्तेमाल करेगा. हालांकि अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कंपनी परफॉर्मेंस क्षमताओं और बेहतर हार्डवेयर-सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन पर ज्यादा ध्यान देगी.

कैमरा और सॉफ्टवेयर

सैमसंग ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप का इस्तेमाल जारी रख सकता है जिसमें अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो कैमरों के साथ 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर शामिल हो सकता है.

अभी एप्पल के कैमरा स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि कंपनी अपने प्रो-सीरीज आईफोन की तरह एक प्रीमियम मल्टी-कैमरा सिस्टम का इस्तेमाल कर सकती है साथ ही कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी और AI पावर्ड इमेज प्रोसेसिंग पर ज्यादा जोर दे सकती है.

उम्मीद है कि सॉफ्टवेयर भी इन दोनों डिवाइस को एक-दूसरे से अलग बनाएगा. सैमसंग के फोल्डेबल में शायद Android का लेटेस्ट वर्शन, One UI और खास तौर पर मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइन की गई नई Galaxy AI क्षमताएं होंगी. वहीं Apple का फोल्डेबल बड़े फोल्डेबल डिस्प्ले के लिए ऑप्टिमाइज किए गए iOS वर्शन के साथ आ सकता है जिसमें नए डिजाइन वाले मल्टीटास्किंग टूल्स, ऐप कंटिन्यूटी और Apple इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं.

संभावित कीमत

उम्मीद है कि दोनों डिवाइस प्रीमियम फोल्डेबल कैटेगरी में आएंगे. Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide की कीमत मौजूदा Fold लाइनअप के बराबर या उससे थोड़ी ज्यादा हो सकती है. इंडस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक Apple के iPhone Ultra की कीमत भी प्रीमियम हो सकती है और यह अब तक का सबसे महंगा iPhone बन सकता है. चूंकि अभी तक किसी भी स्मार्टफोन को आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं किया गया है इसलिए इनके फाइनल स्पेसिफिकेशन और कीमत में बदलाव हो सकता है.