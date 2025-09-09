Apple event 2025 Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें iPhone 17 की लॉन्चिंग? यहां जानिए सबकुछ

Apple event 2025 live stream in India: Apple के फैंस का सबसे बड़ा दिन आ चुका है. कंपनी का सालाना ऑटम हार्डवेयर लॉन्च इवेंट 9 सितंबर को होने जा रहा है, जिसे इस बार “Awe Dropping” टैगलाइन के साथ टीज किया गया है. यह इवेंट भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा और इसे Apple Park, Cupertino (California, US) से लाइव दिखाया जाएगा. आप इसे Apple.com, YouTube और Apple TV ऐप पर स्ट्रीम कर पाएंगे.

इवेंट की तारीख और समय

Apple का iPhone 17 लॉन्च इवेंट मंगलवार, 9 सितंबर 2025 को होगा. भारतीय दर्शक इसे रात 10:30 बजे देख पाएंगे. अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो Apple.Com, Apple TV App या फिर कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं.

iPhone 17 Series – इस बार क्या नया?

इस साल भी Apple कुल चार नए iPhone मॉडल्स लॉन्च करेगा. बेस iPhone 17 लगभग पिछले साल के जैसा ही होगा, बस कुछ छोटे हार्डवेयर अपग्रेड्स के साथ. लेकिन Pro मॉडल्स पर सबकी नजर रहेगी क्योंकि इनमें नया बैक डिजाइन और कैमरा बंप दिया जाएगा, जो अब Google Pixel की तरह पिल-शेप डिजाइन का होगा. कैमरा क्वालिटी भी और बेहतर की जाएगी. सबसे बड़ा बदलाव हो सकता है नया iPhone 17 Air, जो Plus मॉडल को रिप्लेस करेगा. इसकी खासियत होगी इसका अल्ट्रा-थिन डिजाइन, जो सिर्फ 5.5mm मोटा होगा. इसे Samsung Galaxy S25 Edge जैसा पतला बताया जा रहा है. यानी पहली बार iPhone इस हद तक स्लिम नजर आएगा.

Apple Watch Series 11 और Ultra 3

iPhone 17 के साथ ही Apple अपनी नई Apple Watch Series 11 भी लॉन्च करेगा. यह ज्यादा तेज प्रोसेसर और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आएगी. इसके अलावा कंपनी पेश करेगी Watch Ultra 3, जिसे हाई-एंड और फिटनेस लवर्स के लिए डिजाइन किया गया है. इस वॉच में बड़ा डिस्प्ले, ज्यादा बैटरी और एडवांस्ड फीचर्स होंगे. वहीं, बजट यूजर्स के लिए Apple Watch SE 3 भी पेश कर सकता है, जिसमें किफायती प्राइस पर जरूरी फीचर्स मिलेंगे.

नए AirPods और iPad

इस बार ऑडियो प्रोडक्ट्स में भी नया अपडेट आएगा. कंपनी अपने AirPods Pro 3 लॉन्च करेगी, जिनमें बेहतर साउंड क्वालिटी, नया चिप और हार्ट-रेट मॉनिटरिंग जैसी हेल्थ फीचर्स दिए जाएंगे. इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple नए iPad मॉडल्स भी शोकेस कर सकता है, हालांकि उनकी डीटेल्स अभी साफ नहीं हैं.

भारत में होगा बड़ा असर

इस इवेंट का भारत से भी खास कनेक्शन है. इस बार Apple अपने सभी चार iPhone 17 मॉडल्स भारत में मैन्युफैक्चर करेगा. यह कंपनी का चीन पर डिपेंडेंसी कम करने का बड़ा कदम माना जा रहा है.

पिछले वित्तीय साल में Apple ने भारत से करीब 9 बिलियन डॉलर की सेल्स की थीं. इनमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी iPhone की रही, जो देश के स्मार्टफोन मार्केट का करीब 7% हिस्सा कवर करता है. इसके अलावा अब भारत में MacBook की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है.