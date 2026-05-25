बड़ी बैटरी, AI फीचर्स…iPhone 18 Pro Max लॉन्च से पहले कई फीचर्स लीक! यूजर्स को मिलेंगे बड़े अपडेट

Apple iPhone 18 Leaks: एप्पल के अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन iPhone 18 Pro Max को लेकर इंटरनेट पर चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कई रिपोर्ट्स और लीक्स में इसके फीचर्स, डिजाइन, कैमरा और AI टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी सामने आई है.

माना जा रहा है कि इस बार Apple अपने नए iPhone में बड़ी बैटरी, ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर, बेहतर डिस्प्ले और एडवांस AI फीचर्स देने की तैयारी कर रहा है. साथ ही लॉन्च टाइमलाइन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे टेक इंडस्ट्री में उत्सुकता और बढ़ गई है.

लॉन्च टाइमलाइन में हो सकता है बदलाव

रिपोर्ट्स के अनुसार Apple इस बार अपनी लॉन्च रणनीति बदल सकता है. कहा जा रहा है कि कंपनी पहले iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को पेश करेगी, जबकि बेस मॉडल iPhone 18 को बाद में लॉन्च किया जा सकता है. कुछ लीक्स में दावा किया गया है कि बेस मॉडल की लॉन्चिंग 2027 तक टाली जा सकती है. हालांकि Apple की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है.

माना जा रहा है कि सितंबर 2026 में Apple का बड़ा लॉन्च इवेंट आयोजित होगा, जहां Pro मॉडल्स को सबसे पहले पेश किया जाएगा. यह इवेंट इसलिए भी खास हो सकता है क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के नए CEO जॉन टर्नस पहली बार iPhone लॉन्च इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं.

डिजाइन और डिस्प्ले में क्या होगा नया

लीक्स के मुताबिक इस बार डिजाइन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. Apple संभवतः iPhone 17 Pro Max की डिजाइन लैंग्वेज को ही आगे बढ़ाएगा. हालांकि नए कलर ऑप्शन यूजर्स को आकर्षित कर सकते हैं. रिपोर्ट्स में डार्क चेरी, सिल्वर, लाइट ब्लू और डार्क ग्रे जैसे रंगों का जिक्र किया गया है. डार्क चेरी कलर को इस बार का खास हाइलाइट माना जा रहा है. कंपनी टू-टोन डिजाइन हटाकर ज्यादा क्लीन और सिंगल-टोन फिनिश दे सकती है.

डिस्प्ले सेक्शन में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. कहा जा रहा है कि Apple Dynamic Island का साइज करीब 35 प्रतिशत तक छोटा कर सकता है, जिससे स्क्रीन पर ज्यादा स्पेस मिलेगा और फोन ज्यादा प्रीमियम दिखाई देगा. iPhone 18 Pro Max में 6.9 इंच का डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जबकि Pro मॉडल में 6.3 इंच की स्क्रीन हो सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार Apple नए LTPO+ डिस्प्ले पैनल का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे बेहतर कलर क्वालिटी और ज्यादा बैटरी एफिशिएंसी मिलेगी.

परफॉर्मेंस और बैटरी में बड़ा अपग्रेड

iPhone 18 Pro Max में Apple का नया A20 Pro चिपसेट देखने को मिल सकता है. बताया जा रहा है कि यह चिप TSMC के 2nm प्रोसेस पर आधारित होगी. इससे फोन की परफॉर्मेंस करीब 15 प्रतिशत तक बेहतर हो सकती है और पावर एफिशिएंसी में लगभग 30 प्रतिशत सुधार देखने को मिल सकता है.

बैटरी को लेकर भी इस बार बड़े अपग्रेड की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक फोन में 5100mAh से 5200mAh तक की बैटरी दी जा सकती है. तुलना करें तो iPhone 17 Pro Max में 5088mAh की बैटरी दी गई थी. हालांकि भारत जैसे देशों में फिजिकल सिम ट्रे वाले मॉडल में थोड़ी छोटी बैटरी मिलने की संभावना जताई जा रही है.

कैमरा और AI फीचर्स पर रहेगा फोकस

Apple इस बार कैमरा सिस्टम में भी कई सुधार कर सकता है. लीक्स के अनुसार फोन में तीन 48 मेगापिक्सल कैमरे दिए जा सकते हैं, जिनमें मेन, अल्ट्रावाइड और टेलीफोटो सेंसर शामिल होंगे. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कंपनी मेन कैमरे में वैरिएबल अपर्चर फीचर टेस्ट कर रही है. इससे यूजर्स कैमरे में आने वाली रोशनी को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे और फोटो में ज्यादा नैचुरल डेप्थ इफेक्ट मिलेगा.

फ्रंट कैमरे में 18 मेगापिक्सल का Centre Stage सेल्फी कैमरा मिलने की संभावना है. सॉफ्टवेयर की बात करें तो फोन में iOS 27 मिलने की उम्मीद है. इस बार Siri में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार Apple, Google के Gemini AI मॉडल्स की मदद से Siri को ज्यादा स्मार्ट और AI आधारित बना सकता है.

क्या होगी कीमत?

फिलहाल माना जा रहा है कि Apple सितंबर 2026 में iPhone 18 Pro और Pro Max को लॉन्च करेगा. कीमत की बात करें तो अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि नए मॉडल्स की कीमत मौजूदा सीरीज के आसपास या उससे ज्यादा हो सकती है. याद दिला दें कि भारत में iPhone 17 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,49,900 रुपये थी, जबकि iPhone 17 Pro को 1,34,900 रुपये में लॉन्च किया गया था. ऐसे में iPhone 18 Pro Max प्रीमियम सेगमेंट में और ज्यादा महंगा हो सकता है.

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