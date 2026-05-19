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Apple iPhone 18 Pro leaked: भारत में कब आएगा iPhone 18? लीक डिटेल्स आई सामने, दाम से लेकर जानें सबकुछ

Apple iPhone 18 Pro leaked: इन समय हर कोई Apple की अगली जनरेशन यानी iPhone 18 का इंतजार कर रहा है. ऐसे में खबर आई है कि फोन के फीचर्स और लुक इंडिया में लीक हो गए हैं. आइए जानते हैं कि इंडिया में कितनी है कीमत?

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 19, 2026 1:16:54 PM IST

Apple iPhone 18 Pro leaked: भारत में कब आएगा iPhone 18? लीक डिटेल्स आई सामने, दाम से लेकर जानें सबकुछ


Apple iPhone 18 Pro leaked: एप्पल की अगली जनरेशन को लेकर लोग काफी इंतजार कर रहे हैं. माना जा रहा है कि कंपनी सितंबर 2026 में Apple iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लॉन्च कर सकती है. लॉन्च से पहले ही कई लीक्स सामने आ चुके हैं, जिनमें डिजाइन, कैमरा, बैटरी और कीमत से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है.

रिपोर्ट्स के अनुसार Apple इस बार अपने Pro मॉडल्स पर ज्यादा ध्यान दे सकता है. यानी iPhone 18 Pro सीरीज को ज्यादा अपग्रेड्स मिल सकते हैं, जबकि बेस मॉडल्स बाद में लॉन्च किए जा सकते हैं. ये रणनीति Apple पहले भी कुछ मौकों पर अपना चुका है ताकि Pro यूजर्स को हाई-एंड फीचर्स जल्दी मिल सकें.

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फोन की डिजाइन (iphone 18 Design)

लीक्स के मुताबिक iPhone 18 Pro सीरीज में डिजाइन ज्यादा बदला हुआ नहीं दिखेगा. पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप पहले जैसा ही रह सकता है, लेकिन फ्रेम और बैक पैनल में हल्के बदलाव देखने को मिल सकते हैं जिससे फोन और ज्यादा प्रीमियम लगे.

सबसे बड़ा बदलाव फ्रंट डिजाइन में हो सकता है. कहा जा रहा है कि Dynamic Island पहले से छोटा किया जा सकता है, जो करीब 35% तक पतला हो सकता है.इससे स्क्रीन और ज्यादा साफ लग सकती है.

 डिस्प्ले साइज और टेक्नोलॉजी (iphone 18 Display)

डिस्प्ले साइज में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की उम्मीद है.

 iPhone 18 Pro: 6.3-इंच डिस्प्ले
 iPhone 18 Pro Max: 6.9-इंच डिस्प्ले

इसके साथ Apple नई LTPO+ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे बैटरी एफिशिएंसी बेहतर हो सकती है और स्क्रीन स्मूद एक्सपीरियंस दे सकती है.

 फोन की बैटरी और नया A20 चिपसेट (iphone 18 Battery)

iPhone 18 Pro Max में सबसे बड़ा अपग्रेड बैटरी को लेकर हो सकता है. लीक्स कि माने तो फोन थोड़ा मोटा हो सकता है ताकि बड़ी बैटरी फिट की जा सके. इसकी क्षमता लगभग 5100mAh से 5200mAh तक हो सकती है.

इसके साथ ही इसमें नया A20 चिप मिलने की उम्मीद है, जिसे TSMC के 2nm प्रोसेस पर तैयार किया जा सकता है. ये चिप पहले के मुकाबले ज्यादा तेज और पावर एफिशिएंट हो सकती है, जिससे परफॉर्मेंस और बैटरी दोनों बेहतर हो सकते हैं.

 कैमरा अपग्रेड (iphone 18 Camera)

कैमरा सेगमेंट में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार Apple पहली बार iPhone में वेरीयेबल एपरचर सिस्टम टेस्ट कर सकता है. इससे यूजर लाइट कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे फोटो क्वालिटी और बेहतर हो सकती है.

 भारत में संभावित कीमत (iphone 18 Price)

कीमत को लेकर माना जा रहा है कि Apple इस बार बड़ा इजाफा नहीं करेगा. iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत भारत में लगभग पिछले मॉडल के आसपास ही रह सकती है, जो करीब ₹1,49,900 से शुरू हुआ था. हालांकि, अंतिम कीमत लॉन्च के समय ही पूरी तरह साफ होगी.

Tags: iPhone 18 India priceiPhone 18 Pro leakediPhone 18 Pro leaks
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