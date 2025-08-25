iPhone 17 Leaks: लो हो गया खुलासा, इस दिन लॉन्च होगी Apple iPhone 17 सीरीज…भारत में इस कीमत पर मिलेगा फोन!

iPhone 17 Leaks: एप्पल आईफोन 17 सीरीज, जिसमें iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max शामिल हैं, सितंबर की शुरुआत में लॉन्च होने की संभावना जताई जा रही है। iPhone 17 Pro की खास बात यह है कि यह लेटेस्ट प्रोसेसर और अपग्रेडेड टेलीफोटो सेंसर के साथ एक शक्तिशाली पेशकश होगी। वैसे iPhone 17 सीरीज को लेकर कई डिटेल्स ऑनलाइन लीक हुई है। चलिए उन डिटेल्स पर एक नजर डाल लेते हैं।

क्या होगी Apple iPhone 17 Pro की कीमत?

सबसे ज्यादा सवाल iPhone 17 Pro की कीमतों को लेकर उठ रहे हैं। अगर हम लीक हुई जानकारी पर नजर डालें तो पता चलता है कि भारतीय बाजार में Apple iPhone 17 Pro 12GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 1,34,999 रुपये हो सकती है। वहीं अमेरिका में $1,199, दुबई में AED 4403 और ब्रिटेन में 886 पाउंड होने की उम्मीद है।

इस तारीक को लांच होगी iPhone 17 सीरीज!

इसके अलावा Apple विश्लेषक मार्क गुरमन ने सुझाव दिया है कि ये फ़ोन 8 सितंबर से 10 सितंबर, 2025 के बीच लॉन्च किए जाएँगे। आगे लीक में बताया गया है कि Apple iPhone 17 सीरीज की लॉन्च तिथि 9 सितंबर, 2025 हो सकती है।

कैसा होगा डिजाइन?

Apple iPhone 17 Pro, Apple iPhone 17 Pro Max के साथ, डिजाइन में बड़े बदलाव कर सकता है। फ़ोन के लीक हुए रेंडर्स से पता चलता है कि हमें एक कैमरा आइलैंड देखने को मिलेगा जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैला होगा, जिसमें तीन सेंसर और एक फ़्लैश होगा। इसके अलावा, Apple लोगो को भी उसकी मूल स्थिति से थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर, हम प्रो वेरिएंट में एक नए रूप की उम्मीद कर सकते हैं।

कैमरा और स्पेसिफिकेशन

Apple iPhone 17 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सिस्टम हो सकता है जिसमें 48MP का प्राइमरी लेंस, 48MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 48MP का पेरिस्कोप टेलीफ़ोटो लेंस (इसके पिछले मॉडल में 12MP का टेलीफ़ोटो सेंसर नहीं होगा) शामिल होगा। और हाँ, Apple iPhone 16 सीरीज़ में मिले 12MP के बजाय सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए अपग्रेडेड 24MP का फ्रंट कैमरा भी ला सकता है।

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो, Apple iPhone 17 Pro में इस बार Apple A19 Pro चिपसेट और 12GB रैम हो सकती है। यह डिवाइस लिक्विड-ग्लास थीम पर आधारित iOS 26 पर चलेगा। ऐसी अफवाहें हैं कि डिवाइस में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला प्रोमोशन OLED डिस्प्ले होगा। Apple अपने पिछले मॉडल की तुलना में इस फोन में थोड़ी बड़ी बैटरी भी दे सकता है।

