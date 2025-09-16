iPhone 17 तो बुक कर लिया… लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी स्क्रीन टूटने पर कितना आएगा खर्चा? यहां जानिए

एप्पल ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन सीरीज़ iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air की रिपेयर और सर्विस कॉस्ट की लिस्ट आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है. यह घोषणा एप्पल के हाल ही में हुए “Awe Dropping” इवेंट के बाद की गई है. प्री-ऑर्डर की शुरुआत हो चुकी है और 19 सितंबर से इनकी बिक्री दुनिया भर में शुरू हो जाएगी. भारत में जो लोग नया आईफोन लेने का सोच रहे हैं, उनके लिए यह लिस्ट काफी काम की है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि अगर फोन खराब होता है तो उसकी सर्विस और रिपेयर पर कितना खर्च आएगा.

भारत में क्यों है खास यह लिस्ट

भारत में स्मार्टफोन रिपेयरिंग का खर्चा लगातार बढ़ रहा है, खासकर प्रीमियम फोन्स का. ऐसे में एप्पल की ओर से जारी की गई यह कॉस्ट लिस्ट ग्राहकों को पहले से अंदाज़ा देती है कि बैटरी, डिस्प्ले, बैक ग्लास या कैमरा रिपेयर करवाने पर कितना खर्च आएगा. इसके साथ ही एप्पल ने यह भी साफ़ किया है कि जिनके पास AppleCare+ प्लान है, उनके लिए रिपेयर कॉस्ट काफी कम होगी.

बैटरी रिप्लेसमेंट की कीमत

अगर बैटरी बदलनी पड़े तो iPhone 17 की बैटरी बदलने का खर्च 9,800 रुपये है. वहीं, iPhone 17 Pro, Pro Max और iPhone Air की बैटरी बदलवाने पर 11,800 रुपये देने होंगे. हालांकि, अगर आपके पास AppleCare+ है और बैटरी की क्षमता 80% से कम हो चुकी है, तो बैटरी बिल्कुल फ्री बदली जाएगी.

स्क्रीन रिपेयर का भारी खर्च

आईफोन की स्क्रीन टूटना सबसे कॉमन समस्या है और इसका खर्चा भी सबसे ज्यादा है. iPhone 17, 17 Pro और iPhone Air की स्क्रीन बदलने पर 32,900 रुपये लगेंगे. वहीं, iPhone 17 Pro Max की स्क्रीन बदलने पर 38,900 रुपये देने होंगे. अगर स्क्रीन और बैक ग्लास दोनों बदलवाने हों तो खर्च और बढ़ जाता है. इस स्थिति में iPhone 17, 17 Pro और Air के लिए 40,500 रुपये और iPhone 17 Pro Max के लिए 46,800 रुपये लगेंगे. वहीं, AppleCare+ लेने वाले ग्राहकों को सिर्फ़ 2,500 रुपये स्क्रीन और बैक ग्लास रिपेयर के लिए देने होंगे.

बैक ग्लास और कैमरा रिपेयर

सभी मॉडल्स में बैक ग्लास बदलने का खर्च 14,900 रुपये है. कैमरे की रिपेयरिंग में भी बड़ा अंतर है. iPhone 17 और Air का कैमरा रिपेयर 16,900 रुपये में होगा, जबकि iPhone 17 Pro और Pro Max का कैमरा रिपेयर 25,900 रुपये में होगा. अगर आपके पास AppleCare+ है तो बैक ग्लास रिपेयर केवल 2,500 रुपये में और कैमरा रिपेयर 8,900 रुपये में हो जाएगा.

ज्यादा नुकसान की स्थिति में रिपेयर कॉस्ट

अगर फोन को बड़ा नुकसान हुआ है, तो रिपेयर कॉस्ट और भी ज्यादा हो जाती है. iPhone 17 का खर्च 66,500 रुपये, iPhone Air का 81,900 रुपये, और iPhone 17 Pro तथा Pro Max का खर्च 89,900 रुपये है. जबकि AppleCare+ यूज़र्स के लिए इतनी बड़ी रिपेयरिंग पर भी केवल 8,900 रुपये का चार्ज लगेगा.

AppleCare+ क्यों है फायदेमंद

एप्पल ने साफ़ कहा है कि यह कीमतें सिर्फ़ उन ग्राहकों के लिए हैं जिनके पास AppleCare+ नहीं है. जिनके पास यह प्लान है, उन्हें रिपेयरिंग पर बहुत कम खर्च करना पड़ेगा. ऐसे में जो भी ग्राहक नया iPhone खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए AppleCare+ एक फायदेमंद निवेश साबित हो सकता है.