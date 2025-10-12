Apple iPhone 16 Pro पर जबरदस्त डिस्काउंट! Flipkart की दिवाली सेल में मिला अब तक का सबसे बड़ा ऑफर

अगर आप लंबे समय से Apple iPhone 16 Pro खरीदने का सोच रहे हैं, तो अब आपके लिए खुशखबरी है. Flipkart Diwali Sale 2025 के दौरान इस फोन पर बड़ी कीमत में कटौती की गई है. यह डिस्काउंट लिमिटेड टाइम के लिए है और इसके साथ कई बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस भी मिल रहे हैं, जिससे आप इस प्रीमियम फोन को पहले से काफी सस्ते दाम में खरीद सकते हैं.

iPhone 16 Pro की नई कीमत

Apple iPhone 16 Pro का 128GB वेरिएंट, जिसकी असली कीमत ₹1,49,900 थी, अब Flipkart पर ₹1,34,990 में उपलब्ध है. इसके अलावा, अगर आप SBI या HDFC Bank के कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको ₹5,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा. अगर आपके पास पुराना स्मार्टफोन है, तो आप उसे एक्सचेंज करके ₹60,000 तक की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं. ये ऑफर सभी कलर वेरिएंट्स — Natural Titanium, Blue Titanium, Black Titanium और White Titanium — पर लागू है. यह ऑफर तब तक वैध है जब तक स्टॉक उपलब्ध है, और ज्यादातर बड़े शहरों में डिलीवरी 2–3 दिनों में शुरू हो जाएगी.

iPhone 16 Pro के पावरफुल फीचर्स

Apple iPhone 16 Pro को कंपनी ने अपने नए A18 Pro चिपसेट के साथ पेश किया है. इसमें 6.1 इंच की Super Retina XDR OLED Display दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ स्मूद और शार्प विजुअल्स देती है. कैमरे की बात करें तो फोन में 48MP मेन लेंस, 12MP अल्ट्रा वाइड, और 12MP टेलीफोटो कैमरा शामिल हैं, जो शानदार फोटो और वीडियो क्वालिटी देते हैं.

यह फोन iOS 18 पर चलता है और इसमें Wi-Fi 6E सपोर्ट के साथ टाइटेनियम फ्रेम भी दिया गया है, जो इसे मजबूत और स्टाइलिश बनाता है. Flipkart पर आपको इस फोन के साथ AppleCare+ और No-Cost EMI के विकल्प भी मिल जाएंगे.

क्यों खास है यह ऑफर

यह पहली बार है जब iPhone 16 Pro की कीमत में लॉन्च के बाद इतनी बड़ी गिरावट आई है. दिवाली सीजन को ध्यान में रखते हुए Flipkart ने यह स्पेशल ऑफर शुरू किया है ताकि ग्राहक Apple का लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन कम कीमत में खरीद सकें. त्योहारी सीजन में इस तरह का डिस्काउंट बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए जो लोग iPhone खरीदने का प्लान बना रहे थे, उनके लिए यह बेहतरीन मौका है.