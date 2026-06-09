iOS 27 आया नए फीचर्स के साथ, जानिए किन iPhone यूजर्स को मिलेगा अपडेट और कैसे करें इंस्टॉल

Apple IOS 27: Apple ने अपने डेवलपर सम्मेलन WWDC 2026 के बाद iOS 27 Developer Beta 1 को जारी कर दिया है. कंपनी के नए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूजर सिक्योरिटी से जुड़े कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. नए अपडेट में बेहतर Liquid Glass इंटरफेस, Photos और मेल ऐप के लिए नए फीचर्स, बच्चों की ऑनलाइन सेफटी को मजबूत करने वाले टूल्स और पहले से अधिक स्मार्ट Siri AI शामिल किए गए हैं. Apple का लक्ष्य यूजर्स को ज्यादा पर्सनलाइज्ड और सहज एक्सपीरिएंस देना है.

सितंबर में हो सकता है ऑफिशियल लॉन्च

फिलहाल iOS 27 का डेवलपर बीटा संस्करण उपलब्ध कराया गया है, जिसे ऐप डेवलपर्स और टेस्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं. आने वाले महीनों में कंपनी इसका पब्लिक बीटा वर्जन भी जारी करेगी ताकि सामान्य यूजर्स नए फीचर्स का एक्सपीरिएंस ले सकें. उम्मीद की जा रही है कि सितंबर 2026 में नई iPhone 17 सीरीज के लॉन्च के साथ iOS 27 का फाइनल और स्थिर संस्करण सभी योग्य iPhone यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया जाएगा.

किन iPhone मॉडल्स को मिलेगा iOS 27 अपडेट

Apple ने इस बार भी अपने कई पुराने डिवाइसेज के लिए सॉफ्टवेयर सपोर्ट जारी रखा है. iPhone 11 सीरीज और उसके बाद लॉन्च हुए सभी मॉडल्स को iOS 27 अपडेट मिलेगा. इसके अलावा iPhone SE (2020) और iPhone SE (2022) यूजर्स भी नए ऑपरेटिंग सिस्टम का लाभ उठा सकेंगे. हालांकि सभी फीचर्स हर डिवाइस पर उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि कुछ एडवांस फीचर्स के लिए अधिक शक्तिशाली हार्डवेयर की जरूरत होगी.

इन डिवाइसेज में चलेगा नया iOS 27

iOS 27 सपोर्टेड डिवाइसेज की सूची में iPhone 17 Pro Max सीरीज, iPhone 17 सीरीज, iPhone 16 सीरीज, iPhone 15 सीरीज, iPhone 14 सीरीज, iPhone 13 सीरीज, iPhone 12 सीरीज, iPhone 11 सीरीज, iPhone SE (2022) और iPhone SE (2020) शामिल हैं. इन सभी मॉडल्स को Apple के नए ऑपरेटिंग सिस्टम की सुविधाएं प्राप्त होंगी.

Apple Intelligence का लाभ सभी को नहीं मिलेगा

हालांकि iOS 27 कई पुराने iPhone मॉडल्स तक पहुंचेगा, लेकिन Apple Intelligence और एडवांस AI फीचर्स केवल चुनिंदा डिवाइसेज तक सीमित रहेंगे. कंपनी के अनुसार, इन सुविधाओं का सपोर्ट iPhone 15 Pro और उससे नए मॉडल्स में मिलेगा. वहीं कुछ अत्याधुनिक AI फीचर्स केवल iPhone 17 Pro सीरीज के लिए एक्सक्लूसिव हो सकते हैं. इसका मेन कारण इन डिवाइसेज में मौजूद अधिक शक्तिशाली प्रोसेसर और बेहतर AI प्रोसेसिंग क्षमता है.

इन पुराने iPhone मॉडल्स को नहीं मिलेगा अपडेट

Apple ने कुछ पुराने डिवाइसेज के लिए सॉफ्टवेयर सपोर्ट समाप्त कर दिया है. iOS 27 अपडेट iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7 सीरीज और उससे पुराने मॉडल्स के लिए उपलब्ध नहीं होगा. इन डिवाइसेज के यूजर्स को नए ऑपरेटिंग सिस्टम और उससे जुड़े फीचर्स का लाभ नहीं मिल पाएगा.