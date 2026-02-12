Home > टेक - ऑटो > iOS 26.3 Update: Apple का नया iOS 26.3 अपडेट जारी, iPhone यूजर्स को मिले ये बड़े बदलाव…!

iOS 26.3 Update: Apple का नया iOS 26.3 अपडेट जारी, iPhone यूजर्स को मिले ये बड़े बदलाव…!

iOS 26.3 Update: Apple ने iOS 26.3 अपडेट जारी किया है. इसमें Android से iPhone पर आसान डेटा ट्रांसफर, Apple Music में ऑफलाइन लिरिक्स और कई बग फिक्स शामिल हैं. ये अपडेट iPhone 11 और नए मॉडलों के लिए उपलब्ध है.

By: sanskritij jaipuria | Published: February 12, 2026 2:46:32 PM IST

iOS 263 Update
iOS 263 Update


iOS 26.3 Update: Apple ने बुधवार को iPhone के लिए iOS 26.3 अपडेट जारी किया. ये नए iPhone ऑपरेटिंग सिस्टम का तीसरा बड़ा अपडेट है, जिसे पहली बार पिछले साल सितंबर में पेश किया गया था. क्यूपर्टिनो स्थित कंपनी ने पिछले कुछ हफ्तों में इस अपडेट का डेवलपर और पब्लिक बीटा टेस्ट किया और अब इसे सभी लोगों के लिए उपलब्ध कर दिया है.

Android से iPhone में डेटा ट्रांसफर अब आसान

iOS 26.3 अपडेट में एक नई सुविधा शामिल की गई है, जिससे Android फोन से iPhone पर डेटा ट्रांसफर करना आसान हो गया है. अब यूजर को Apple या Google के ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस प्रक्रिया के जरिए आप ऐप्स, मैसेज, नोट्स, पासवर्ड, फोन नंबर, फोटो और अन्य डेटा आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं.
हालांकि, Macrumors की रिपोर्ट के अनुसार, ये प्रक्रिया पूरी तरह से सरल नहीं है. यही कारण है कि Apple ने इस सुविधा का प्रचार ज्यादा नहीं किया.

Apple Music में नए बदलाव

iOS 26.3 अपडेट में Apple Music ऐप में भी कुछ बदलाव किए गए हैं. अब फेवरेट सोंग्स प्लेलिस्ट होम पेज के Top Picks सेक्शन में दिखाई देगी. यूजर अब गानों के ऑफलाइन लिरिक्स डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें बिना इंटरनेट कनेक्शन के देख सकते हैं. इसके अलावा, अपडेट में पिछले संस्करणों में पाए गए कुछ बग्स को भी ठीक किया गया है.

iOS 26.3 अपडेट कैसे इंस्टॉल करें

Apple के अनुसार, वे सभी iPhone मॉडल जिनमें बीटा प्रोग्राम के तहत iOS 26.3 बीटा अपडेट आया था, स्थिर संस्करण प्राप्त करने के लिए योग्य हैं. ये अपडेट iPhone 11 और उसके बाद के मॉडलों के लिए उपलब्ध है.

इसे इंस्टॉल करने का तरीका इस प्रकार है:

1. अपने iPhone में Settings ऐप खोलें.
2. General > Software Update पर जाएं.
3. iPhone स्वतः कोई पेंडिंग अपडेट चेक करेगा.
4. Download & Install पर टैप करें और शर्तों को स्वीकार करें.
5. अपडेट इंस्टॉल होने तक प्रतीक्षा करें. इस दौरान आपका iPhone कई बार रीबूट हो सकता है.

iOS 26.3 अपडेट iPhone लोगों के लिए कई नई सुविधाएं और सुधार लेकर आया है, जो Android से iPhone पर आने वाले यूजर्स और Apple Music यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाएगा.
 

