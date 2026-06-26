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Apple ने बढ़ाई अपने गैजेट्स की कीमत, MacBook के लिए अब देने होंगे इतने रुपये, जानें iPhone को लेकर कंपनी के क्या हैं प्लान

इसलिए हो सकता है कि आईफोन खरीदने वाले ग्राहकों पर फिलहाल इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. हो सकता है भविष्य में आईफोन की कीमतों में भी कंपनी द्वारा इजाफा किए जाए.

By: Kunal Mishra | Published: June 26, 2026 4:09:53 PM IST

Apple ने बढ़ाई अपने गैजेट्स की कीमत, MacBook के लिए अब देने होंगे इतने रुपये, जानें iPhone को लेकर कंपनी के क्या हैं प्लान


Apple Price Hike: दुनिया की जानी मानी टेक कंपनी ऐप्पल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, ऐप्पल ने हाल ही में अपने गैजेट्स की कीमतें बढ़ाई हैं, जानकारी के मुताबिक ऐप्पल द्वारा भारत सहित पूरी दुनिया में अपने मैकबुक और Ipad के दाम में बढ़ोतरी की गई है. कंपनी द्वारा अलग-अलग प्रोडक्ट्स पर दाम बढ़ाए हैं, जोकि 20 से लेकर 42 प्रतिशत तक हैं. यानि लैपटैप और टैबलेट खरीदने के लिए अब आपको पहले की तुलना में थोड़ी ज्यादा जेब ढ़ीली करनी पड़ेगी. हालांकि, आईफोन को लेकर फिलहाल कीमतों में बढ़ोतरी की कोई बात सामने नहीं आई है.

इसलिए हो सकता है कि आईफोन खरीदने वाले ग्राहकों पर फिलहाल इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. हो सकता है भविष्य में आईफोन की कीमतों में भी कंपनी द्वारा इजाफा किए जाए. 

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MacBook की कीमतों में कितना पड़ा असर? 

ऐप्पल द्वारा अपने गैजेट्स की बढ़ाई गई कीमतों का सबसे ज्यादा असर MacBook पर देखने के लिए मिल रहा. अगर आप फिलहाल कोई मैकबुक लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में आपको अब पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत अदा करनी होगी. Mackbook Air m5 को आमतौर पर काफी ज्यादा पसंद किया जाता है. यह मैकबुल लेने के लिए अब आपको 18000 रुपये ज्यादा की कीमत चुकानी होगी, जोकि 512 GB मैकबुक की नई कीमत होगी.

इसके अलावा अगर आप मैकबुक प्रो का बेस यानि सबसे नीचे का मॉडल लेते हैं तो इसके लिए आपको 50 हजार रुपये ज्यादा देने होंगे. यह मैकबुक पहले 1,89,900 रुपये में मिलता था. अब इसे खरीदने के लिए आपको 2,39,900 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं, बात करें अगर Mackbook Neo की तो इसकी कीमत 69,000 से बढ़ाकर अब 79,900 रुपये कर दी गई है. 

ऐप्पल ने क्यों बढ़ाई कीमतें? 

ऐप्पल द्वारा अपने अलग-अलग डिवाइस की कीमत बढ़ाने से ग्राहक भी हैरान हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐप्पल द्वारा इन सभी डिवाइस की कीमत बढ़ाने के पीछे मेमोरी चिप को जिम्मेदार बताया जा रहा है. एपल के सीईटो टिम कुक के मुताबिक मेमाेरी चिप्स की अस्थिर कीमतों की वजह से कुछ प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाना जरूरी हो गया था. कंपनी के मुताबिक आजकल दुनिया भर में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. इसके लिए बड़े-बड़े डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जिनमें इस्तेमाल होने वाली खास चिप और मेमोरी की मांग अचानक बहुत बढ़ गई है. इसके चलते कंपनी द्वारा गैजेट्स की कीमत में इजाफा किया गया है. 

Tags: apple mackbook
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