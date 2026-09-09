Apple foldable iPhone Launch: आज लॉन्च होगा Apple का मुड़ने वाला iPhone, भारत में रात 10:30 बजे शुरू होगा इवेंट, जानें पूरी डिटेल

Apple foldable iPhone: टेक कंपनी ऐपल द्वारा आज यानी 9 सितंबर 2026 को को अपना सालाना लॉन्च इवेंट रखा गया है. इस बार कंपनी ने इवेंट को ‘Surprise and Shine’ नाम दिया है. ऐप्पल के इस इवेंट पर आज पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है. इस इवेंट में आज कंपनी द्वारा iPhone 18 Pro सीरीज को लॉन्च किया जाएगा. केवल यही नहीं ऐप्पल द्वारा इस खास इवेंट में अन्य भी कई टेक गैजेट्स को लॉन्च किया जा सकता है.

खास बात यह है कि ऐप्पल द्वारा इस बार अपना नया मुड़ने वाला आईफोन (Apple foldable iPhone) भी लॉन्च किया जा सकता है. यह फोन काफी खास है, जिससे यूजर्स बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं. इस इवेंट में ऐप्पल के नए CEO John Ternus हैं. CEO पद संभालने के बाद पहली बार स्टेज पर आकर कंपनी के नए डिवाइस पेश करेंगे.

भारत में रात 10:30 बजे शुरू होगा इवेंट

भारत में भी ऐप्पल के इस इवेंट का समय जानने के लोग काफी इच्छुक हैं. मिली जानकारी के मुताबिक ऐपल का ‘Surprise and Shine’ इवेंट कैलिफोर्निया के Cupertino स्थित ऐप्पल पार्क में होगा. कंपनी के मुताबिक, इवेंट सुबह 10 बजे PT पर शुरू होगा. भारत में इसका लाइवस्ट्रीम रात 10:30 बजे IST से देखा जा सकेगा. आप आसानी से घर बैठे लाइवस्ट्रीम के जरिए ऐप्पल की अलग-अलग डिवाइस और iPhone को लॉन्च होता हुआ देख सकेंगे.

Apple foldable iPhone के फीचर्स और कैमरा