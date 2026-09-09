Home > टेक - ऑटो > Apple foldable iPhone Launch: आज लॉन्च होगा Apple का मुड़ने वाला iPhone, भारत में रात 10:30 बजे शुरू होगा इवेंट, जानें पूरी डिटेल

Apple foldable iPhone Launch: आज लॉन्च होगा Apple का मुड़ने वाला iPhone, भारत में रात 10:30 बजे शुरू होगा इवेंट, जानें पूरी डिटेल

खास बात यह है कि ऐप्पल द्वारा इस बार अपना नया मुड़ने वाला आईफोन (Apple foldable iPhone) भी लॉन्च किया जा सकता है. यह फोन काफी खास है, जिससे यूजर्स बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं. इस इवेंट में ऐप्पल के नए CEO John Ternus हैं. CEO पद संभालने के बाद पहली बार स्टेज पर आकर कंपनी के नए डिवाइस पेश करेंगे.

By: Kunal Mishra | Published: September 9, 2026 12:15:28 PM IST

Apple foldable iPhone Launch: आज लॉन्च होगा Apple का मुड़ने वाला iPhone, भारत में रात 10:30 बजे शुरू होगा इवेंट, जानें पूरी डिटेल


Apple foldable iPhone: टेक कंपनी ऐपल द्वारा आज यानी 9 सितंबर 2026 को को अपना सालाना लॉन्च इवेंट रखा गया है. इस बार कंपनी ने इवेंट को ‘Surprise and Shine’ नाम दिया है. ऐप्पल के इस इवेंट पर आज पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है. इस इवेंट में आज कंपनी द्वारा iPhone 18 Pro सीरीज को लॉन्च किया जाएगा. केवल यही नहीं ऐप्पल द्वारा इस खास इवेंट में अन्य भी कई टेक गैजेट्स को लॉन्च किया जा सकता है.
खास बात यह है कि ऐप्पल द्वारा इस बार अपना नया मुड़ने वाला आईफोन (Apple foldable iPhone) भी लॉन्च किया जा सकता है. यह फोन काफी खास है, जिससे यूजर्स बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं. इस इवेंट में ऐप्पल के नए CEO John Ternus हैं. CEO पद संभालने के बाद पहली बार स्टेज पर आकर कंपनी के नए डिवाइस पेश करेंगे. 

भारत में रात 10:30 बजे शुरू होगा इवेंट

भारत में भी ऐप्पल के इस इवेंट का समय जानने के लोग काफी इच्छुक हैं. मिली जानकारी के मुताबिक ऐपल का ‘Surprise and Shine’ इवेंट कैलिफोर्निया के Cupertino स्थित ऐप्पल पार्क में होगा. कंपनी के मुताबिक, इवेंट सुबह 10 बजे PT पर शुरू होगा. भारत में इसका लाइवस्ट्रीम रात 10:30 बजे IST से देखा जा सकेगा. आप आसानी से घर बैठे लाइवस्ट्रीम के जरिए ऐप्पल की अलग-अलग डिवाइस और iPhone को लॉन्च होता हुआ देख सकेंगे. 

Apple foldable iPhone के फीचर्स और कैमरा 

Apple के फोल्डेबल आईफोन में 48MP का प्राइमरी कैमरा और 48MP का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा दिया जा सकता है. वहीं, इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, 24MP का फ्रंट कैमरा भी दिया जा सकता है. iPhone Fold में बहुत पतले ग्लास और खास तौर पर बनाए गए डिस्प्ले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा. माना जा रहा है कि फोन की मोटाई 4.5mm हो सकती है साथ ही खोलने पर इसका 7.8 इंच का OLED पैनल निकल कर आ सकता है. इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,800mAh की बैटरी हो सकती है.

Tags: Apple Foldable iPhone
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लाडली बेटी दुआ के साथ दीपिका-रणवीर का फैमिली मोमेंट

September 9, 2026

कौन है बिग बॉस 20 की अरिश्फा खान?

September 8, 2026

कौन हैं हरमन बरार? जिनसे परमिश वर्मा का चल रहा...

September 8, 2026

कौन हैं गुनीत ग्रेवाल? जिन्हें परमिश वर्मा ने दिया तलाक

September 8, 2026

आशा भोसले के 6 सदाबहार गाने

September 8, 2026

कौन हैं उदिति सिंह?

September 8, 2026
Apple foldable iPhone Launch: आज लॉन्च होगा Apple का मुड़ने वाला iPhone, भारत में रात 10:30 बजे शुरू होगा इवेंट, जानें पूरी डिटेल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Apple foldable iPhone Launch: आज लॉन्च होगा Apple का मुड़ने वाला iPhone, भारत में रात 10:30 बजे शुरू होगा इवेंट, जानें पूरी डिटेल
Apple foldable iPhone Launch: आज लॉन्च होगा Apple का मुड़ने वाला iPhone, भारत में रात 10:30 बजे शुरू होगा इवेंट, जानें पूरी डिटेल
Apple foldable iPhone Launch: आज लॉन्च होगा Apple का मुड़ने वाला iPhone, भारत में रात 10:30 बजे शुरू होगा इवेंट, जानें पूरी डिटेल
Apple foldable iPhone Launch: आज लॉन्च होगा Apple का मुड़ने वाला iPhone, भारत में रात 10:30 बजे शुरू होगा इवेंट, जानें पूरी डिटेल