टेक - ऑटो > एप्पल के फोल्डेबल फोन में नहीं दिखेगा सिम पोर्ट, जानें- iPhone Fold में क्या-क्या खास हो सकता है?

एप्पल के फोल्डेबल फोन में नहीं दिखेगा सिम पोर्ट, जानें- iPhone Fold में क्या-क्या खास हो सकता है?

iPhone Fold Leak: एप्पल का फोल्डेबल iPhone 2026 में आ सकता है, जिसमें फिजिकल सिम नहीं होगा और केवल eSIM सपोर्ट होगा. इसमें 7.8 इंच का फोल्डेबल डिस्प्ले, A20 Pro चिप और 24MP अंडर-डिस्प्ले कैमरा हो सकता है.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: December 7, 2025 10:58:19 AM IST

apple foldable
apple foldable


iPhone Fold Leak: एप्पल के लंबे समय से चर्चित फोल्डेबल iPhone को लेकर एक बार फिर नया दावा सामने आया है. चीन से आई ताजा जानकारी के मुताबिक, कंपनी अपने पहले फोल्डेबल फोन में फिजिकल सिम ट्रे को हटाकर केवल eSIM का सहारा ले सकती है. ये बदलाव कुछ लोगों के लिए सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन कुछ बाजारों में असहजता भी पैदा कर सकता है.

केवल eSIM वाला iPhone? नई लीक में बड़ा संकेत

चीनी टिप्स्टर इंस्टेंट डिजिटल ने वीबो पर लिखा है कि एप्पल का पहला फोल्डेबल iPhone “संभवतः बिना सिम स्लॉट के आएगा” और केवल eSIM सपोर्ट करेगा. हालांकि eSIM अब दुनिया के कई हिस्सों में आम हो चुका है, लेकिन चीन में ये तकनीक अभी उतनी तेजी से नहीं अपनाई गई है. यही वजह है कि वहां इस बदलाव से कुछ परेशानी पैदा हो सकती है.

भारत की बात करें, तो जियो, एयरटेल और Vi पहले से ही eSIM की सुविधा देते हैं. ऐसे में भारतीय लोगों को शुरुआत में थोड़ा बदलाव महसूस हो सकता है, लेकिन बड़ी मुश्किल की उम्मीद नहीं है.

 iPhone Fold में क्या-क्या खास हो सकता है

लीक के मुताबिक, एप्पल का फोल्डेबल फोन तकनीक के मामले में काफी महत्वाकांक्षी हो सकता है. कहा जा रहा है कि इसमें: 5.5 इंच का बाहरी डिस्प्ले, 7.8 इंच का बड़ा फोल्डेबल अंदरूनी स्क्रीन हो सकता है. सबसे दिलचस्प दावा ये है कि एप्पल ने स्क्रीन की क्रीज (fold line) की समस्या लगभग खत्म कर ली है. यह वही लाइन होती है जो कई फोल्डेबल फोनों में बीच में साफ दिखती है. अगर ये सच है, तो एप्पल का फोल्डेबल डिस्प्ले बाकी फोनों से अलग दिख सकता है.

इसके अलावा फोन में TSMC की 2-नैनोमीटर तकनीक पर आधारित A20 Pro चिप होने की बात कही जा रही है. ये न सिर्फ तेज प्रदर्शन देगा बल्कि बैटरी की खपत भी कम कर सकता है. बैटरी के लिए एक नए सिलिकन-कार्बन आधारित मॉडल का संकेत भी मिला है, जिससे क्षमता बढ़ सकती है.

डिजाइन और कैमरे को लेकर क्या उम्मीदें हैं

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, ये फोन मोटाई में दो iPhone Air मॉडलों के बराबर हो सकता है. यानी ये थोड़ा ठोस महसूस होगा लेकिन फोल्डेबल फोन के हिसाब से जेब में आसानी से रखा जा सकेगा.

कहा जा रहा है कि इसमें 24 मेगापिक्सेल का अंडर-डिस्प्ले फ्रंट कैमरा हो सकता है. इसका मतलब है कि कैमरा स्क्रीन के नीचे छिपा होगा और फ्रंट स्क्रीन पर किसी तरह का कटआउट दिखाई नहीं देगा.

 कब आ सकता है फोल्डेबल iPhone

अनुमान है कि ये फोन 2026 के अंत तक लॉन्च हो सकता है. लगातार आती खबरों से यह साफ होता जा रहा है कि एप्पल इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है और अगर कंपनी अपने बाकी उपकरणों की तरह eSIM-only मॉडल को अपनाती है, तो फोल्डेबल iPhone इस बदलाव की शुरुआत कर सकता है.
 

