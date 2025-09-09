iPhone 17 Price: भारत, अमेरिका, कनाडा और दुबई… किस देश में कितनी हो सकती है कीमत? जानिए

Apple September Event 2025 कुछ ही घंटे बाद शुरू होने वाला है. 9 सितंबर की रात 10:30 बजे IST पर होने वाले “Awe Dropping” इवेंट में कंपनी अपनी नई iPhone 17 Series पेश करेगी. लॉन्च से पहले हर किसी के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर iPhone 17 की कीमत कितनी होगी. हर साल की तरह इस बार भी Apple अलग-अलग देशों में टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सचेंज रेट के हिसाब से प्राइसिंग तय करेगा.

iPhone 17 Price in US (Expected)

अमेरिका हमेशा iPhones के लिए बेस मार्केट माना जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक iPhone 17 सीरीज़ की कीमतें लगभग iPhone 16 जैसी ही रहेंगी, हालांकि Pro मॉडल्स में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. बेस iPhone 17 को $799 में लॉन्च किया जा सकता है. वहीं, iPhone 17 Air की कीमत $899 होने की उम्मीद है, हालांकि इसमें $50 का हाइक भी संभव है. iPhone 17 Pro को लेकर कहा जा रहा है कि यह $1,099 में आएगा, जो पिछले साल से $100 ज्यादा होगा. iPhone 17 Pro Max की कीमत $1,199 ही रहने की संभावना है.

iPhone 17 Price in India (Expected)

भारत में हमेशा iPhones की कीमतें अमेरिका से काफी ज्यादा होती हैं क्योंकि यहां कस्टम ड्यूटी और टैक्स जुड़ते हैं. इस बार बेस iPhone 17 की कीमत लगभग ₹79,900 रह सकती है. iPhone 17 Air को ₹89,900 से ₹99,900 के बीच लॉन्च किया जा सकता है. iPhone 17 Pro की कीमत ₹1,29,900 तक जाने की उम्मीद है, जो पिछले साल के Pro मॉडल से करीब ₹10,000 ज्यादा होगी. वहीं, iPhone 17 Pro Max की कीमत ₹1,44,900 के आसपास रहने का अनुमान है.

iPhone 17 Price in Canada (Expected)

कनाडा में पिछले साल iPhone 16 को 1,129 CAD में लॉन्च किया गया था. iPhone 17 भी इसी कीमत पर आ सकता है. iPhone 17 Air की कीमत 1,279 से 1,329 CAD के बीच रहने की उम्मीद है. Pro मॉडल्स की बात करें तो iPhone 17 Pro 1,549 CAD में आ सकता है, जो पिछले साल से 100 CAD ज्यादा होगा. वहीं, iPhone 17 Pro Max की कीमत 1,749 CAD ही रहने की संभावना है.

iPhone 17 Price in Dubai (Expected)

दुबई और UAE iPhones के लिए हमेशा से अहम मार्केट रहे हैं. यहां iPhone 17 की शुरुआती कीमत 3,399 AED रह सकती है. iPhone 17 Air को लेकर अनुमान है कि इसकी कीमत 3,799 AED से 3,899 AED तक जा सकती है. iPhone 17 Pro की कीमत 4,499 AED तक पहुंच सकती है, जबकि iPhone 17 Pro Max को 5,099 AED में लॉन्च किया जा सकता है.