Apple event 2025: iPhone 17 से लेकर Watch Series 11, जानिए आज Awe dropping इवेंट में क्या-क्या होगा लॉन्च

iPhone 17 launch Today: Apple का साल का सबसे बड़ा धमाका आज होने वाला है. हर साल की तरह इस बार भी सितंबर में कंपनी अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है. इवेंट का नाम रखा गया है “Awe dropping” Special Event, और इसमें टेक की दुनिया को चौंका देने वाली नई डिवाइस लॉन्च होंगी. यह इवेंट भारतीय समयानुसार 9 सितंबर रात 10:30 बजे से लाइव स्ट्रीम होगा. आप इसे Apple की वेबसाइट, YouTube और Apple TV ऐप पर देख सकते हैं.

अब जानते हैं आज क्या-क्या देखने को मिलेगा-

iPhone 17 Series – सबकी नजर यहीं

इस बार Apple सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला है अपने iPhone 17 सीरीज को लेकर. इसमें कुल चार मॉडल होंगे:

• iPhone 17: बड़ा डिस्प्ले, Always-on फीचर और 24MP फ्रंट कैमरा.

• iPhone 17 Air: सबसे हल्का और पतला iPhone अब तक, 6.6 इंच स्क्रीन और A19 चिप के साथ.

• iPhone 17 Pro: नया कैमरा बार डिजाइन, A19 Pro चिप और 48MP टेलीफोटो कैमरा.

• iPhone 17 Pro Max: Pro वाला सबकुछ और साथ में बड़ी बैटरी.

Apple Watch Series 11: और भी स्मार्ट

Apple Watch Series 11 में इस बार होगा नया S-series चिप और 5G सपोर्ट. डिजाइन लगभग पहले जैसा रहेगा, लेकिन परफॉर्मेंस और तेज होगी. ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग शायद इस साल न आए.

Watch Ultra 3: रोमांच के लिए तैयार

एडवेंचर और फिटनेस यूजर्स के लिए Apple लाएगा Watch Ultra 3. इसमें मिलेगा:

•बड़ा डिस्प्ले

•पतले बेजल

•नया S11 चिप

•सैटेलाइट कनेक्टिविटी और 5G

यानी पहाड़ों पर ट्रेकिंग हो या समुद्र की गहराई, यह वॉच हर जगह काम आएगी.

Watch SE 3 – बजट फ्रेंडली ऑप्शन

अगर आप Apple Watch पहली बार लेना चाहते हैं, तो Watch SE 3 आपके लिए बेस्ट होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें प्लास्टिक बॉडी, बड़ा डिस्प्ले और नया चिप मिलेगा. 2022 के बाद पहली बार यह मॉडल अपडेट हो रहा है.

AirPods Pro 3 – म्यूजिक का नया मजा

ऑडियो फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है AirPods Pro 3. इनमें आपको मिलेगा:

•नया H3 चिप

•हार्ट-रेट मॉनिटरिंग

•और भी पावरफुल नॉइज कैंसिलेशन

•नया चार्जिंग केस

क्या मिल सकता है सरप्राइज में?

Apple अक्सर अपने इवेंट्स में सरप्राइज भी देता है. इस बार चर्चाएं हैं कि कंपनी AirTag 2, नया Apple TV 4K, HomePod Mini 2nd Gen और Vision Pro का नया वर्जन भी दिखा सकती है.