iOS 26 Update करने के बाद क्या iPhone की जल्दी हो रही है बैटरी खत्म? Apple ने खुद दिया ऐसा जवाब

Apple ने iOS 26 और iPadOS 26 का अपडेट रोलआउट कर दिया है और इसे iPhone और iPad के लिए अब तक का सबसे बड़ा अपडेट बताया जा रहा है. इस अपडेट की सबसे खास बात है नया Liquid Glass Theme, जो सभी सपोर्टेड डिवाइस पर उपलब्ध होगा. iPhone 17 सीरीज और iPhone Air तो iOS 26 के साथ ही लॉन्च होंगे.

बैटरी लाइफ पर असर क्यों होगा?

15 सितंबर को iOS 26 रिलीज के दिन Apple ने अपनी About Apple software updates पेज पर एक नोटिस जारी किया. इसमें बताया गया कि मेजर अपडेट्स के बाद बैटरी परफॉर्मेंस में अस्थायी असर पड़ सकता है. यानी अपडेट करने के बाद आपको लगेगा कि बैटरी जल्दी खत्म हो रही है. Apple के मुताबिक, यह बिल्कुल सामान्य है क्योंकि अपडेट के बाद फोन बैकग्राउंड में कई सेटअप प्रोसेस पूरा करता है. इस वजह से शुरुआती दिनों में बैटरी ज्यादा खपत करती है. लेकिन जैसे ही ये बैकग्राउंड प्रोसेस खत्म हो जाते हैं, बैटरी परफॉर्मेंस सामान्य हो जाती है और आपको स्मूद एक्सपीरियंस मिलता है.

कौन-कौन से iPhone मिलेंगे iOS 26 का अपडेट?

Apple हमेशा अपने पुराने iPhones को भी लंबे समय तक सपोर्ट देता है. यही कारण है कि इस बार भी पुराने मॉडल्स तक को iOS 26 दिया जा रहा है.

iOS 26 सपोर्टेड डिवाइस में शामिल हैं: iPhone Air, iPhone 17 Series (सभी मॉडल्स), iPhone 16 Series (सभी मॉडल्स), iPhone 15 Series (सभी मॉडल्स), iPhone 14 Series (सभी मॉडल्स), iPhone 13 Series (सभी मॉडल्स), iPhone 12 Series (सभी मॉडल्स), iPhone 11 Series और iPhone SE (2nd और 3rd Gen). ध्यान देने वाली बात है कि iPhone 11 सीरीज 2019 में लॉन्च हुई थी और माना जा रहा है कि यह इसका आखिरी बड़ा iOS अपडेट होगा.

यूजर्स को क्या करना चाहिए?

अगर आप iOS 26 पर अपडेट कर रहे हैं तो शुरुआती बैटरी ड्रॉप को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है. यह अस्थायी है और कुछ दिनों में आपका iPhone नॉर्मल बैटरी बैकअप देने लगेगा. साथ ही आपको Liquid Glass Theme जैसे नए फीचर्स का मजा भी मिलेगा.