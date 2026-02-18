Home > टेक - ऑटो > Apache RTX या Aprilia RS 457 कौन सी बाइक है ज्यादा अच्छी, किस पर इंवेस्ट करना बेहतर

Apache RTX या Aprilia RS 457 कौन सी बाइक है ज्यादा अच्छी, किस पर इंवेस्ट करना बेहतर

Apache RTX vs Aprilia RS 457 Comparision: Aprilia RS 457 तेज और हाई-स्पीड स्पोर्टबाइक है, जबकि TVS Apache RTX हल्की, किफायती और शहर में आसानी से चलने वाली स्ट्रीटफाइटर है. जानें इनके बारे में सबकुछ-

By: sanskritij jaipuria | Published: February 18, 2026 2:01:18 PM IST

Apache RTX vs Aprilia RS 457 Comparision
Apache RTX vs Aprilia RS 457 Comparision


Apache RTX vs Aprilia RS 457 Comparision: भारत में बाइक प्रेमियों के पास अब अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से ऑप्शन मौजूद हैं. Aprilia RS 457 और TVS Apache RTX ऐसी ही दो फेमस बाइक हैं, जो अपने-अपने सेगमेंट में खास जगह रखती हैं. RS 457 मुख्य रूप से हाई-स्पीड और ट्रैक पर प्रदर्शन के लिए बनाई गई है, जबकि Apache RTX शहरी सवारी और रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है.

इंजन और पावर

Aprilia RS 457 में 457cc का ट्विन-सिलेंडर इंजन है, जो लगभग 46.93 हॉर्सपावर की ताकत देता है. ये इंजन तेज स्पीड और स्थिर प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया है. बाइक का टॉर्क और शक्ति दोनों हाई-स्पीड पर बेहतर राइडिंग एक्सपीरिएंस देते हैं.

इसके विपरीत, TVS Apache RTX में 299.1cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 36 पीएस की पावर देता है. इसका फोकस शहर में बेहतर लो-एंड टॉर्क और कंट्रोल पर है, जिससे ट्रैफिक और रोजमर्रा की सवारी आसान हो जाती है.

प्रदर्शन और गति

RS 457 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार केवल 5.39 सेकंड में पकड़ सकती है. इसका मतलब है कि ये बाइक तेज और स्पोर्टी राइडिंग के लिए सही है. इसके विपरीत, Apache RTX की ताकत शहरी रास्तों और धीमी स्पीड पर सटीक कंट्रोल देने में है. RTX शहर के ट्रैफिक और घुमावदार रास्तों में आसानी से संभाली जा सकती है.

 कीमत और बजट

कीमत के लिहाज से Apache RTX काफी किफायती है, इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹1.99 लाख है. ये उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है, जो रोजमर्रा की सवारी और किफायती स्पोर्टी एक्सपीरिएंस दोनों चाहते हैं.

Aprilia RS 457 प्रीमियम सेगमेंट में आती है और इसकी कीमत लगभग ₹4.24 लाख है. इसे खरीदने वाले अधिकतर वे लोग होते हैं, जो ट्रैक राइडिंग और हाई-स्पीड प्रदर्शन का एक्सपीरिएंस चाहते हैं.

 वजन, हैंडलिंग और डिजाइन

Apache RTX हल्की (180 किलोग्राम) है, इसलिए शहर में तेज और आसान हैंडलिंग देती है. इसकी नेकेड स्ट्रीटफाइटर डिजाइन शहर की ट्रैफिक में भी सवारी को सुविधाजनक बनाती है. RS 457 भारी और स्थिर है, जिससे ये हाई-स्पीड पर संतुलन और कंट्रोल बनाए रखती है. इसका फुल-फेयर्ड डिजाइन इसे ट्रैक राइडिंग के लिए आदर्श बनाता है.

 कौन सी चुनें?

यदि आप हाई-स्पीड, ट्रैक-फ्रेंडली और उच्च प्रदर्शन वाली बाइक चाहते हैं और बजट आपके लिए समस्या नहीं है, तो Aprilia RS 457 सही ऑप्शन है. यदि आप शहर में रोज़मर्रा की सवारी के लिए हल्की, स्टाइलिश और किफायती बाइक चाहते हैं, तो TVS Apache RTX बेहतर ऑप्शन है.

 

