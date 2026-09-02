September 2026 Android Drop: Google ने कर दी मौज, एंड्रॉइड में आए कई नए धांसु फीचर्स, अब खोया हुआ सामान मिलना होगा और भी आसान

September 2026 Android Drop features: आज के समय में फोन में मौजूद AI और स्मार्ट फीचर्स रोजमर्रा के कई कामों को आसान बना रहे हैं. इसी दिशा में Google ने September 2026 Android Drop जारी किया है, जिसमें एंड्रॉएड यूजर्स के लिए कई नए फीचर्स पेश किए गए हैं. खास बात यह है कि इस बार अपडेट का फोकस केवल AI पर नहीं है, बल्कि गूगल ने ऐसी सुविधाएं भी जोड़ी हैं, जिनका इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में काफी काम आ सकता है.

सितंबर के लेटेस्ट Android Drop में कुछ काम के नए फीचर्स शामिल हैं, जो रोजाना के इस्तेमाल को थोड़ा और आसान बनाते हैं. इस महीने जोड़े गए फीचर्स में उन चीजों को याद रखने की सुविधा दी गई है, जिन पर कोई ट्रैकर टैग नहीं लगा है. चलिए जानते हैं गूगल के इन खास फीचर्स के बारे मे.

गूगल ने दिए यूजर्स के लिए कई खास फीचर्स

गूगल ने यूजर्स के लिए कई खास फीचर्स ऑफर किए हैं. इसमें मोशन सिकनेस फीचर और Google के दो खास ऐप्स में आसान कोलाबरेशन और पर्सनलाइजेशन की सुविधा है. दरअसल, अब Android Drop सितंबर अपडेट में Find Hub के अंदर Gemini इंटीग्रेशन दिया गया है. अब यूजर्स द्वारा Gemini को बताया जा सकता है कि उन्होंने अपनी जरूरी चीजें जैसे पासपोर्ट या एक्स्ट्रा चाबियाँ आदि कहां रखी हैं. इसके साथ ही साथ वे चाहें तो इनकी फोटो भी जोड़ सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जानकारी Find Hub में सेव हो जाएगी और यूजर्स पूछ सकेंगे कि कोई चीज कहां रखी थी या याद रखी गई चीजों वाले टैब में देख सकेंगे.

गाडइडेड वीजन का मिलेगा फीचर