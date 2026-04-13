Home > टेक - ऑटो > Android Privacy Settings: आपका एंड्रॉयड फोन चुपके से भेज रहा डेटा! ऐसे करें तुरंत बंद

Android Privacy Settings: आपका एंड्रॉयड फोन चुपके से भेज रहा डेटा! ऐसे करें तुरंत बंद

how to stop data sharing with google: यह डेटा यूजर के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे प्राइवेसी को लेकर चिंताएं भी बढ़ती हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 13, 2026 10:07:20 PM IST

गूगल डेटा शेयरिंग
गूगल डेटा शेयरिंग


Google Data Sharing: एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए यह जानना जरूरी है कि उनका फोन कई तरह का डेटा गूगल के साथ शेयर करता है. यह डेटा यूजर के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे प्राइवेसी को लेकर चिंताएं भी बढ़ती हैं. अच्छी बात यह है कि यूजर्स चाहें तो कुछ सेटिंग्स बदलकर इस डेटा शेयरिंग को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं.

You Might Be Interested In

Web & App Activity से सबसे ज्यादा डेटा कलेक्शन

Web & App Activity वह सेटिंग है, जिसके जरिए गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री, ब्राउजिंग, ऐप यूसेज और लोकेशन से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करता है. यह डेटा पर्सनलाइज्ड रिजल्ट और सुझाव देने के लिए उपयोग किया जाता है. इसे बंद करने के लिए सेटिंग में जाकर Google > Data & Privacy में जाएं और Web & App Activity को ऑफ कर दें.

Location History से ट्रैक होती आपकी मूवमेंट

Location History फीचर के जरिए गूगल यह ट्रैक करता है कि आप कब और कहां जाते हैं. इस डेटा का उपयोग टाइमलाइन और लोकेशन-बेस्ड सजेशन देने में किया जाता है. अगर आप अपनी लोकेशन प्राइवेसी बढ़ाना चाहते हैं, तो सेटिंग में जाकर Location सेक्शन में जाएं और Location History को बंद कर दें.

You Might Be Interested In

Ad Personalisation और टार्गेटेड विज्ञापन

Ad Personalisation के माध्यम से गूगल आपकी ऑनलाइन गतिविधियों और पसंद को ट्रैक करता है. इसके आधार पर आपकी एक विज्ञापन प्रोफाइल तैयार की जाती है, जिससे आपको आपकी रुचि के अनुसार विज्ञापन दिखाए जाते हैं. इसे बंद करने के लिए Settings > Google > Ads में जाकर Ad Personalisation को ऑफ कर सकते हैं.

Background Data Usage का असर

कई ऐप्स बैकग्राउंड में भी डेटा ट्रांसफर करती रहती हैं, भले ही आप उन्हें इस्तेमाल न कर रहे हों. इससे न केवल डेटा शेयरिंग बढ़ती है, बल्कि इंटरनेट डेटा भी ज्यादा खर्च होता है. इसे नियंत्रित करने के लिए Settings > Apps में जाकर किसी ऐप को चुनें और उसकी बैकग्राउंड डेटा एक्टिविटी को Restrict कर दें.

सेटिंग्स बंद करने के नुकसान भी समझें

इन सभी सेटिंग्स को बंद करने से आपकी प्राइवेसी जरूर बेहतर होती है, लेकिन इससे कुछ सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं. जैसे, पर्सनलाइज्ड सुझाव कम हो जाएंगे और कुछ ऐप्स लोकेशन एक्सेस के बिना ठीक से काम नहीं कर पाएंगी. इसलिए इन सेटिंग्स को बंद करने से पहले अपने उपयोग और जरूरत के अनुसार संतुलन बनाना जरूरी है.

Android यूजर्स सावधान, Google Gemini में बड़ी सुरक्षा चूक! हैकर्स के निशाने पर यूजर्स का पर्सनल डेटा

You Might Be Interested In
Tags: androidAndroid privacy settingsgoogleGoogle data collectionhow to stop data sharing with google
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026

डायबिटीज से दिल तक, हर बीमारी में फायदेमंद ड्रैगन फ्रूट

April 12, 2026

लू से बचाए और इम्युनिटी बढ़ाए, गर्मियों में जरूर खाएं...

April 11, 2026

लड्डू गोपाल गिफ्ट करना सही या गलत, क्या कहते हैं...

April 11, 2026

गर्मियों में फिट रहना है? डाइट में शामिल करें ये...

April 10, 2026
Android Privacy Settings: आपका एंड्रॉयड फोन चुपके से भेज रहा डेटा! ऐसे करें तुरंत बंद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Android Privacy Settings: आपका एंड्रॉयड फोन चुपके से भेज रहा डेटा! ऐसे करें तुरंत बंद
Android Privacy Settings: आपका एंड्रॉयड फोन चुपके से भेज रहा डेटा! ऐसे करें तुरंत बंद
Android Privacy Settings: आपका एंड्रॉयड फोन चुपके से भेज रहा डेटा! ऐसे करें तुरंत बंद
Android Privacy Settings: आपका एंड्रॉयड फोन चुपके से भेज रहा डेटा! ऐसे करें तुरंत बंद