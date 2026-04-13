Android Privacy Settings: आपका एंड्रॉयड फोन चुपके से भेज रहा डेटा! ऐसे करें तुरंत बंद

Google Data Sharing: एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए यह जानना जरूरी है कि उनका फोन कई तरह का डेटा गूगल के साथ शेयर करता है. यह डेटा यूजर के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इससे प्राइवेसी को लेकर चिंताएं भी बढ़ती हैं. अच्छी बात यह है कि यूजर्स चाहें तो कुछ सेटिंग्स बदलकर इस डेटा शेयरिंग को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं.

Web & App Activity से सबसे ज्यादा डेटा कलेक्शन

Web & App Activity वह सेटिंग है, जिसके जरिए गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री, ब्राउजिंग, ऐप यूसेज और लोकेशन से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करता है. यह डेटा पर्सनलाइज्ड रिजल्ट और सुझाव देने के लिए उपयोग किया जाता है. इसे बंद करने के लिए सेटिंग में जाकर Google > Data & Privacy में जाएं और Web & App Activity को ऑफ कर दें.

Location History से ट्रैक होती आपकी मूवमेंट

Location History फीचर के जरिए गूगल यह ट्रैक करता है कि आप कब और कहां जाते हैं. इस डेटा का उपयोग टाइमलाइन और लोकेशन-बेस्ड सजेशन देने में किया जाता है. अगर आप अपनी लोकेशन प्राइवेसी बढ़ाना चाहते हैं, तो सेटिंग में जाकर Location सेक्शन में जाएं और Location History को बंद कर दें.

Ad Personalisation और टार्गेटेड विज्ञापन

Ad Personalisation के माध्यम से गूगल आपकी ऑनलाइन गतिविधियों और पसंद को ट्रैक करता है. इसके आधार पर आपकी एक विज्ञापन प्रोफाइल तैयार की जाती है, जिससे आपको आपकी रुचि के अनुसार विज्ञापन दिखाए जाते हैं. इसे बंद करने के लिए Settings > Google > Ads में जाकर Ad Personalisation को ऑफ कर सकते हैं.

Background Data Usage का असर

कई ऐप्स बैकग्राउंड में भी डेटा ट्रांसफर करती रहती हैं, भले ही आप उन्हें इस्तेमाल न कर रहे हों. इससे न केवल डेटा शेयरिंग बढ़ती है, बल्कि इंटरनेट डेटा भी ज्यादा खर्च होता है. इसे नियंत्रित करने के लिए Settings > Apps में जाकर किसी ऐप को चुनें और उसकी बैकग्राउंड डेटा एक्टिविटी को Restrict कर दें.

सेटिंग्स बंद करने के नुकसान भी समझें

इन सभी सेटिंग्स को बंद करने से आपकी प्राइवेसी जरूर बेहतर होती है, लेकिन इससे कुछ सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं. जैसे, पर्सनलाइज्ड सुझाव कम हो जाएंगे और कुछ ऐप्स लोकेशन एक्सेस के बिना ठीक से काम नहीं कर पाएंगी. इसलिए इन सेटिंग्स को बंद करने से पहले अपने उपयोग और जरूरत के अनुसार संतुलन बनाना जरूरी है.

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