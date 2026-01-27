Home > टेक - ऑटो > Android 17 में क्या-क्या नया? लीक में ब्लर UI से ऐप लॉक तक बड़े बदलाव; जानें सबकुछ

Android 17 Translucent UI blur: एंड्रॉइड 17 के बारे में लीक से पता चलता है कि Google सालों बाद अपने सबसे अच्छे दिखने वाले एंड्रॉइड अपडेट में से एक की योजना बना रहा है. इंटरनल बिल्ड से पता चलता है कि एंड्रॉइड का अगला वर्जन सिस्टम इंटरफ़ेस में बड़े पैमाने पर ब्लर और ट्रांसपेरेंसी इफ़ेक्ट जोड़ रहा है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 27, 2026 8:40:10 PM IST

Android 17 Translucent UI blur: एंड्रॉइड 17 के बारे में लीक से पता चलता है कि Google सालों बाद अपने सबसे अच्छे दिखने वाले एंड्रॉइड अपडेट में से एक की योजना बना रहा है. इंटरनल बिल्ड से पता चलता है कि एंड्रॉइड का अगला वर्जन सिस्टम इंटरफ़ेस में बड़े पैमाने पर ब्लर और ट्रांसपेरेंसी इफ़ेक्ट जोड़ रहा है.

इससे मेन्यू और ओवरले को एक ट्रांसलूसेंट, लेयर्ड लुक मिलेगा जो वॉलपेपर और ऐप आइकन को UI एलिमेंट के पीछे हल्के से दिखाने देगा. ये डिज़ाइन बदलाव एंड्रॉइड की मौजूदा मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव विज़ुअल लैंग्वेज पर आधारित हैं, जो बिना पूरे रीडिज़ाइन के इंटरफ़ेस को हल्का और ज़्यादा सुसंगत बनाते है.

एंड्रॉइड 17 लीक: ब्लर UI और ट्रांसलूसेंट डिज़ाइन

एंड्रॉइड 17 लीक के सबसे ज़्यादा चर्चित पहलुओं में से एक है सिस्टम-वाइड लागू किया गया ब्लर इफ़ेक्ट, वॉल्यूम बार से लेकर पावर मेन्यू और सिस्टम पैनल तक. सॉलिड लाइट या डार्क बैकग्राउंड ब्लॉक के बजाय, UI एलिमेंट सेमी-ट्रांसपेरेंट दिखाई देंगे, जिससे यूजर का वॉलपेपर और नीचे का कंटेंट दिखाई देगा.

यह एस्थेटिक सूक्ष्म और पॉलिश किया हुआ है, जो OS को एक साफ और ज़्यादा आयामी लुक देता है. लीक के अनुसार ब्लर को डायनामिक कलर थीम द्वारा टिंट किया जाएगा, जिसका मतलब है कि यह अलग-अलग डिवाइस वॉलपेपर और कलर स्कीम के साथ आसानी से मिल जाएगा.

एंड्रॉइड 17 लीक: फ्लोटिंग कंट्रोल के साथ नया स्क्रीन रिकॉर्डर

एंड्रॉइड 17 एक नया स्क्रीन रिकॉर्डर इंटरफ़ेस पेश करता है जो मौजूदा पॉप-अप को फ्लोटिंग “पिल” कंट्रोल से बदल देता है. यह पिल इंटरफ़ेस इन जैसे विकल्पों तक तुरंत पहुंच प्रदान करता है.

डिवाइस ऑडियो रिकॉर्ड करें

माइक्रोफ़ोन इनपुट रिकॉर्ड करें

स्क्रीन पर टच दिखाएं

एक बार रिकॉर्डिंग शुरू होने के बाद, आसान मैनेजमेंट के लिए फ्लोटिंग कंट्रोल उपलब्ध रहता है. यूज़र कई रंगों के साथ रिकॉर्डिंग पर ड्रॉ भी कर सकते हैं, शेयर करने से पहले क्लिप का प्रीव्यू कर सकते है, और जल्दी से एडिट कर सकते हैं, ये ऐसी सुविधाएं है. जो क्रिएटर्स और आम यूजर्स दोनों के लिए उपयोगिता को बढ़ाती है.

एंड्रॉइड 17 लीक: प्राइवेसी के लिए नेटिव ऐप लॉक फीचर

पहली बार एंड्रॉइड में बिल्ट-इन ऐप लॉक का ऑप्शन शामिल हो सकता है. लीक हुए स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि ऐप आइकन को देर तक दबाने पर “लॉक ऐप” का ऑप्शन आएगा, जिससे यूज़र थर्ड-पार्टी टूल के बिना संवेदनशील एप्लिकेशन को सुरक्षित कर सकेंगे.

यह लगातार सुरक्षा के लिए डिवाइस के मौजूदा लॉक तरीके, जैसे PIN या बायोमेट्रिक्स का उपयोग करेगा. यह बदलाव उन यूजर्स के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जो मैन्युफैक्चरर UI स्किन पर निर्भर हुए बिना मजबूत नेटिव प्राइवेसी कंट्रोल चाहते है.

एंड्रॉइड 17 लीक: क्विक सेटिंग्स और नोटिफिकेशन

विज़ुअल पॉलिश और टूल के अलावा एंड्रॉइड 17 से क्विक सेटिंग्स और नोटिफिकेशन पैनल में भी बदलाव की उम्मीद है. इस अपडेट में एक स्प्लिट-पैनल लेआउट आ सकता है, जहां नोटिफ़िकेशन और क्विक सेटिंग्स को अलग-अलग एक्सेस किया जा सकेगा, जिससे अलर्ट और टॉगल को मैनेज करने का एक साफ-सुथरा और ज़्यादा कुशल तरीका मिलेगा.

यह स्प्लिट व्यू फोल्डेबल और टैबलेट जैसे बड़े डिवाइस पर जरूरी हो सकता है, जिससे बड़ी स्क्रीन के लिए इंटरफ़ेस ऑप्टिमाइज होगा. यूजर्स को फ़ोन पर क्लासिक कंबाइंड पैनल पर वापस जाने का ऑप्शन भी मिल सकता है.

एक और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया गया फ़िक्स है अलग-अलग वाई-फ़ाई और मोबाइल डेटा टॉगल, जो पिछले रिलीज के एक विवादित मर्जर को खत्म करेगा और यूजर्स को क्विक सेटिंग्स में ज़्यादा कंट्रोल देगा.

एंड्रॉइड 17 लीक: एंड्रॉइड यूज़र्स के लिए इसका क्या मतलब है?

कुल मिलाकर ये लीक बताते हैं कि एंड्रॉइड 17 पूरी तरह से नया बनाने के बजाय पहले से मौजूद चीज़ों को बेहतर बनाने और पॉलिश करने पर ज़्यादा ध्यान देगा. बढ़ाया गया ब्लर एस्थेटिक और बेहतर कंट्रोल का मकसद एंड्रॉइड को परिचित बनाए रखना है, साथ ही इसमें गहराई, स्पष्टता और उपयोगिता का एहसास जोड़ना है.

हालांकि Google ने अभी तक रिलीज़ टाइमिंग की पुष्टि नहीं की है, लेकिन पिछली रिपोर्टों से पता चलता है कि डेवलपर प्रीव्यू और बीटा बिल्ड की एक सीरीज के बाद 2026 के मध्य में एक स्टेबल लॉन्च हो सकता है. एंड्रॉइड यूज़र्स और उत्साही लोगों के लिए, ये बदलाव एक विज़ुअल और फ़ंक्शनल छलांग का संकेत देते है जो यूजर अनुभव, प्राइवेसी और रोज़मर्रा के कामों में आसान इंटरैक्शन को प्राथमिकता देता है.

